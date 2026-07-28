Registro de líneas telefonicas podrá realizarse hasta diciembre de forma parcial

Participación del titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Merino en la conferencia mañanera (Mario Jasso)

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Merino, informó que ya se vincularon 68 millones de líneas telefónicas al registro federal implementado para frenar delitos como la extorsión.

El funcionario destacó que el plazo concluirá en diciembre. y que para evitar la saturación de los servidores de las telefonistas, el proceso se realizará en bloques de 15 días según el último dígito del número.

Por ejemplo: las líneas que terminan en 0 tienen hasta el 15 de agosto; las que finalizan en 1, hasta el 30 de agosto; en 2, hasta el 15 de septiembre, y así sucesivamente.

Esta modalidad aplica principalmente para usuarios de prepago, quienes deberán aportar sus datos al realizar una recarga tras vencer su plazo. En los planes pospago, la vinculación es automática desde la contratación del servicio.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el objetivo es reducir al máximo los delitos telefónicos y aseguró que el Gobierno no almacena los datos, sino que estos permanecen bajo resguardo de las empresas de telefonía y solo se solicitarán bajo orden judicial ante un ilícito.