UNAM desmiente falso comunicado sobre supuesta repetición del examen de admisión a licenciatura

Examen de la UNAM Difunden comunicado falso sobre reposición. (Pexels y @UNAM_MX)

Tras irregularidades detectadas durante el examen en línea del examen de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), muchos han pedido que se investiguen los resultados y se repita la prueba. Un falso comunicado que pretendía ser de la universidad confirmaba que se repetiría el examen y rápidamente se difundió en redes sociales.

¿Qué decía el supuesto comunicado de la UNAM sobre examen?

El día de ayer el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, anunció la creación de una Comisión Técnica para investigar el proceso de admisión. Durante el día, se difundió el comunicado falso que afirmaba el organismo ya había fallado a favor de repetir la prueba.

El supuesto aviso urgente comunicaba que “se han detectado anomalías y presuntas trampas” durante el examen de ingreso y que, por lo tanto, se llevaría a cabo una “reposición total del examen de admisión”. También aseguraba que las nuevas fechas para tomar la prueba se darían a conocer a la brevedad.

A aquellos que lograron aprobar el examen de admisión, el comunicado les pedía repetir la prueba. “Queremos enviar un mensaje de tranquilidad y confianza a los aspirantes que ya habían sido notificados como aceptados. Esta medida es dolorosa pero necesaria para depurar el proceso y proteger la legitimidad de sus logros académicos“.

La máxima casa de estudios informó a través de sus redes la falta de autenticidad del comunicado. Pide evitar la desinformación y sólo estar al tanto a los canales oficiales de la institución.