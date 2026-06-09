Entre movilizaciones, retraso de obras e irritación social, México listo para inauguración del Mundial 2026 este jueves

Efervescencia mundialista a unas horas del arranque de la justa deportiva en nuestro país.

A menos de 48 horas , México se alista para la inauguración del Miundial de Futbol en medio de movilizaciones sociales de varias organizaciones , retraso u obras inconclusas que han generado gran irritación social en un país que busca convertirse en el centro de la atención internacional en las próximas semanas.

Sin embargo, el impacto económico estará por debajo de lo esperado inicialmente, sobre todo en los sectores turístico, restaurantero y otros de consumo donde no se esperan grandes expectativas.

México busca fortalecer su imagen, promoviendo el turismo y su atractivo para la organización de eventos de gran magnitud mundial, pero variables como la inseguridad e incluso los indicadores económicos no juegan mucho a su favor y hasta riesgos sanitarios con el ébola.

Según el análisis de la consultora Integralia, Mundial 2026 ¿ Cómo llega México?, la seguridad es otro de los factores que mantienen las alarmas encendidas en el país sobre en las tres ciudades que serán sedes de la justa mundialista Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

De acuerdo al análisis, los delitos de alto impacto han disminuido pero la llegada masiva de visitantes podría favorecer fraudes, robos, extorsiones, crímenes sexuales y delitos patrimoniales.

Aunque entre 2025 y 2026 todos los delitos de alto impacto han disminuido, las extorsiones, desapariciones y otros delitos contra la vida aumentaron respecto a 2018. Cabe recalcar que la tasa de homicidios dolosos en México es todavía elevada (17.5 en 2025) en relación con el promedio mundial

INFRAESTRUCTURA ¿REBASADA?

La infraestructura sobre todo la aeroportuaria es la que genera más dudas y se considera insuficiente aunque la movilidad vial también estará a prueba: Persisten retrasos en obras aeroportuarias y sistemas de transporte orientados al acceso de los estadios en las tres ciudades sede.

Además, el aumento de visitantes podría saturar las redes 5G y elevar la exposición a ciberataques por el mayor uso de redes públicas y servicios digitales.

La llegada de visitantes por el Mundial de 2026 incrementará significativamente la demanda de conectividad en México, especialmente en estadios, aeropuertos y zonas turísticas.

Aunque se han aprobado medidas para ampliar temporalmente el acceso al espectro, persisten desafíos para desplegar y garantizar la capacidad de la infraestructura de telecomunicaciones, particularmente de las redes 5G

Asimismo, el mayor uso de redes públicas, aplicaciones digitales y sistemas de pago elevarán los riesgos de ciberseguridad.

Sectores como turismo, transporte, comercio y servicios financieros enfrentarán una mayor exposición a ataques que podrían derivar en robo de información, filtraciones de datos, interrupciones operativas y daños económicos y reputacionales

Pero la llegada masiva de visitantes también obligará a reforzar la vigilancia epidemiológica en el país. Si bien el riesgo de ébola es bajo, sobre todo en Jalisco, las preocupaciones principales son el sarampión y la influenza.

Contrario a lo que se piensa, a pocos días de que arranque el Mundial, predomina la indiferencia entre la población sobre este evento y la Selección Mexicana.

Sólo alrededor de una quinta parte de las conversaciones digitales manifiesta una percepción positiva.

El monitoreo de medios digitales y redes sociales sobre el Mundial FIFA 2026 identificó que el torneo no genera entusiasmo entre la población: la conversación en medios digitales y redes sociales es predominantemente indiferente, con menciones positivas y negativas de similar magnitud.