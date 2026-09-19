Día Mundial de Limpieza de Playas: Marina reporta más de 300 toneladas de residuos retirados

Marina ha retirado más de 300 toneladas de residuos en costas mexicanas

En el marco del Día Mundial de Limpieza de Playas, que se celebra cada año el tercer sábado de septiembre, la Secretaría de Marina informó que ha recolectado y retirado más de 315 toneladas de residuos en playas de ambos litorales del país (dicha cantidad, de diciembre de 2025 a la fecha), lo anterior, como parte de las acciones para proteger los ecosistemas costeros.

A través de los diferentes Mandos Navales y en coordinación con otras instituciones, la dependencia reforzó las jornadas de limpieza de playas desde la entrada en vigor de la Política Nacional para el Manejo Sustentable de Mares y Costas de México, en diciembre de 2025.

El retiro de residuos tiene como objetivo evitar la degradación de los ecosistemas playeros y proteger zonas estratégicas para la anidación de fauna, además de contribuir a la conservación de los recursos naturales de las costas mexicanas.

La política nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación, establece un marco para coordinar las acciones del Gobierno Federal relacionadas con las zonas marinas, costeras e insulares del país.

Entre sus principales líneas se encuentran la protección de ecosistemas críticos, el fortalecimiento de la seguridad marítima; así como el impulso de la economía azul y el ordenamiento ecológico marino, con el propósito de combinar la conservación ambiental con el bienestar de las comunidades ribereñas y el desarrollo económico sustentable.

Las acciones de limpieza forman parte de los trabajos de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), instancia encargada de coordinar políticas públicas, programas y acciones de distintas dependencias federales relacionadas con los mares y costas.

En este contexto, la Secretaría de Marina señaló que continuará con las jornadas de limpieza y con el trabajo interinstitucional para fortalecer el manejo sustentable de los litorales y preservar los recursos oceánicos para las próximas generaciones.