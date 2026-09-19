UNAM publicará convocatoria para licenciaturas del SUAyED el 5 de octubre

Rectoría (Rogelio Morales Ponce)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que el próximo 5 de octubre de 2026 publicará la convocatoria para el Concurso de Ingreso a las Licenciaturas en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/2.

La publicación de esta convocatoria forma parte del compromiso establecido por la institución el pasado 7 de septiembre, relacionado con las modificaciones y ajustes realizados a los procesos de ingreso a la Universidad.

El documento estará dirigido a quienes busquen participar en el proceso de admisión a las licenciaturas que se ofrecen mediante el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, y permitirá conocer las etapas que deberán seguir durante el concurso.

Calendario del proceso

Dentro de la convocatoria se dará a conocer el calendario correspondiente al registro de los aspirantes y a la aplicación del examen de ingreso. De esta manera, los participantes podrán consultar las fechas previstas para cada una de las etapas del proceso.

La UNAM también publicará junto con la convocatoria el instructivo correspondiente, en el que se establecerán las indicaciones que deberán seguir los aspirantes durante el concurso de ingreso.

Con esta publicación, la Universidad dará a conocer los detalles necesarios para quienes participen en el proceso de ingreso a las licenciaturas del SUAyED durante el ciclo escolar 2026-2027/2.

La convocatoria estará disponible a partir del 5 de octubre de 2026, fecha en la que los aspirantes podrán consultar el calendario y las instrucciones relacionadas con el registro y la aplicación del examen.