Federación renueva el Seguro para Catástrofes por más de 10 mil mdp

Inundaciones en Poza Rica, Veracruz Imagen de Apoyo (Jessamyn Nazario Mendo)

El Gobierno de México, atreves de la secretaría de Hacienda y Crédito Público, renovó el Seguro para Catástrofes correspondiente al periodo 2026-2027 y con ello duplicó la cobertura económica destinada a enfrentar los efectos de posibles desastres naturales en el país.

Con esta actualización, la suma asegurada pasó a 10 mil 400 millones de pesos, una medida con la que las autoridades buscan contar con mayores herramientas para responder ante emergencias derivadas de fenómenos como huracanes, inundaciones, sismos u otros eventos de gran impacto.

La renovación de este instrumento forma parte de la estrategia del Estado mexicano para reforzar la protección de la población y reducir las afectaciones que este tipo de contingencias pueden generar tanto en los servicios públicos como en la infraestructura gubernamental.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno federal, el incremento en la cobertura permitirá ampliar la capacidad institucional para actuar de manera más rápida y eficiente cuando ocurra una emergencia.

Además de atender las necesidades inmediatas de la población afectada, el seguro tiene como objetivo proteger el patrimonio público, de tal forma que los recursos destinados a la reconstrucción y recuperación cuenten con un respaldo financiero más sólido.

Las autoridades destacaron que esta decisión reafirma el compromiso del Gobierno de México con la prevención, la gestión de riesgos y la atención oportuna de las personas que pudieran resultar afectadas por desastres naturales.

Con una cobertura de 10 mil 400 millones de pesos para el periodo 2026-2027, el país fortalece su capacidad de respuesta frente a escenarios de emergencia y busca garantizar que la ayuda llegue con mayor rapidez cuando más se necesite.