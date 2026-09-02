Tormenta Negra llegará a México este miércoles 2 de septiembre: estados más afectados y el pronóstico del clima

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta para tres estados de la república por la llamada Tormenta Negra que se pronostica para este miércoles 2 de septiembre. La institución dijo que este fenómeno generará tormentas eléctricas y posible caída de granizo.
Por ello, en esta nota te decimos cuáles serán los estados afectados y las posibles afectaciones en carreteras y zonas urbanas.
¿Qué es una Tormenta Negra?
Este concepto proviene de Asia y se refiere a precipitaciones extremadamente fuertes en lapsos cortos. En el contexto mexicano, sirve como etiqueta para alertar sobre sistemas atmosféricos activos que traen consigo granizo, ráfagas de viento y chubascos intensos.
Se trata de una expresión popular que suele emplearse para describir tormentas con nubosidad muy densa, precipitaciones intensas y condiciones severas.
Tormenta Negra hoy miércoles 2 de septiembre: Estos son los estados más afectados por este fenómeno
Pronóstico de lluvias por entidad
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)
- Baja California Sur: sur
- Sonora: este
- Chihuahua: oeste y suroeste
- Nayarit: norte
- Michoacán: norte, centro y este
Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Sinaloa: norte y centro
- Durango: oeste
- Zacatecas: oeste y sur
- Aguascalientes
- Jalisco: norte, oeste, sur y este
- Colima
- Guerrero: centro, oeste y este
- Guanajuato: norte y oeste
- Querétaro: centro y sur
- Hidalgo: norte, centro y suroeste
- Estado de México: norte y noroeste
- Puebla: oeste
- Veracruz: centro y sur
- Oaxaca: norte y este
- Chiapas: sur
- Campeche: norte y centro
- Yucatán: oeste, centro y sur
- Quintana Roo: norte, centro y sur
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Tabasco
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California
¿Qué hacer antes de una tormenta intensa?
Las autoridades de Protección Civil recomiendan:
- Mantenerse informado a través de los avisos del SMN, Conagua y Protección Civil.
- Revisar el estado del techo, ventanas y desagües de la vivienda.
- Preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, agua, linterna, radio, medicamentos y baterías.
- Identificar rutas de evacuación si se vive en zonas con riesgo de inundaciones o deslaves.
- Evitar dejar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
¿Qué hacer durante una tormenta?
- Permanecer bajo techo y alejarse de ventanas.
- Desconectar aparatos eléctricos para evitar daños por variaciones de voltaje.
- No refugiarse debajo de árboles durante una tormenta eléctrica.
- Evitar cruzar calles inundadas, aunque el nivel del agua parezca bajo.
- Si conduces, disminuye la velocidad y, si la lluvia reduce la visibilidad, detente en un lugar seguro.
- Mantente alejado de postes, cables eléctricos y estructuras inestables.
- Suspende actividades al aire libre hasta que las autoridades indiquen que el riesgo ha pasado.