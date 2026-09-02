Tormenta Negra llegará a México este miércoles 2 de septiembre: estados más afectados y el pronóstico del clima

Tormenta Negra HOY en México: lluvias intensas, granizo y vientos sacuden estos estados este 23 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta para tres estados de la república por la llamada Tormenta Negra que se pronostica para este miércoles 2 de septiembre. La institución dijo que este fenómeno generará tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

Por ello, en esta nota te decimos cuáles serán los estados afectados y las posibles afectaciones en carreteras y zonas urbanas.

¿Qué es una Tormenta Negra?

Este concepto proviene de Asia y se refiere a precipitaciones extremadamente fuertes en lapsos cortos. En el contexto mexicano, sirve como etiqueta para alertar sobre sistemas atmosféricos activos que traen consigo granizo, ráfagas de viento y chubascos intensos.

Se trata de una expresión popular que suele emplearse para describir tormentas con nubosidad muy densa, precipitaciones intensas y condiciones severas.

Tormenta Negra hoy miércoles 2 de septiembre: Estos son los estados más afectados por este fenómeno

Pronóstico de lluvias por entidad

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)

Baja California Sur: sur

Sonora: este

Chihuahua: oeste y suroeste

Nayarit: norte

Michoacán: norte, centro y este

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Sinaloa: norte y centro

Durango: oeste

Zacatecas: oeste y sur

Aguascalientes

Jalisco: norte, oeste, sur y este

Colima

Guerrero: centro, oeste y este

Guanajuato: norte y oeste

Querétaro: centro y sur

Hidalgo: norte, centro y suroeste

Estado de México: norte y noroeste

Puebla: oeste

Veracruz: centro y sur

Oaxaca: norte y este

Chiapas: sur

Campeche: norte y centro

Yucatán: oeste, centro y sur

Quintana Roo: norte, centro y sur

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Tabasco

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

¿Qué hacer antes de una tormenta intensa?

Las autoridades de Protección Civil recomiendan:

Mantenerse informado a través de los avisos del SMN, Conagua y Protección Civil.

Revisar el estado del techo, ventanas y desagües de la vivienda.

Preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, agua, linterna, radio, medicamentos y baterías.

Identificar rutas de evacuación si se vive en zonas con riesgo de inundaciones o deslaves.

Evitar dejar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

¿Qué hacer durante una tormenta?