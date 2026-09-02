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¿Dónde lloverá hoy en México? La Tormenta Negra provocará lluvias muy fuertes, granizo y fuertes rachas de viento en varios estados este 2 de septiembre

Tormenta Negra llegará a México este miércoles 2 de septiembre: estados más afectados y el pronóstico del clima

Por Fernando Huacuz
Tormenta Negra HOY en México: lluvias intensas, granizo y vientos sacuden estos estados este 23 de abril
Tormenta Negra HOY en México: lluvias intensas, granizo y vientos sacuden estos estados este 23 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta para tres estados de la república por la llamada Tormenta Negra que se pronostica para este miércoles 2 de septiembre. La institución dijo que este fenómeno generará tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

Por ello, en esta nota te decimos cuáles serán los estados afectados y las posibles afectaciones en carreteras y zonas urbanas.

¿Qué es una Tormenta Negra?

Este concepto proviene de Asia y se refiere a precipitaciones extremadamente fuertes en lapsos cortos. En el contexto mexicano, sirve como etiqueta para alertar sobre sistemas atmosféricos activos que traen consigo granizo, ráfagas de viento y chubascos intensos.

Se trata de una expresión popular que suele emplearse para describir tormentas con nubosidad muy densa, precipitaciones intensas y condiciones severas.

Tormenta Negra hoy miércoles 2 de septiembre: Estos son los estados más afectados por este fenómeno

Pronóstico de lluvias por entidad

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Baja California Sur: sur
  • Sonora: este
  • Chihuahua: oeste y suroeste
  • Nayarit: norte
  • Michoacán: norte, centro y este

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Sinaloa: norte y centro
  • Durango: oeste
  • Zacatecas: oeste y sur
  • Aguascalientes
  • Jalisco: norte, oeste, sur y este
  • Colima
  • Guerrero: centro, oeste y este
  • Guanajuato: norte y oeste
  • Querétaro: centro y sur
  • Hidalgo: norte, centro y suroeste
  • Estado de México: norte y noroeste
  • Puebla: oeste
  • Veracruz: centro y sur
  • Oaxaca: norte y este
  • Chiapas: sur
  • Campeche: norte y centro
  • Yucatán: oeste, centro y sur
  • Quintana Roo: norte, centro y sur

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Tabasco

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California

¿Qué hacer antes de una tormenta intensa?

Las autoridades de Protección Civil recomiendan:

  • Mantenerse informado a través de los avisos del SMN, Conagua y Protección Civil.
  • Revisar el estado del techo, ventanas y desagües de la vivienda.
  • Preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, agua, linterna, radio, medicamentos y baterías.
  • Identificar rutas de evacuación si se vive en zonas con riesgo de inundaciones o deslaves.
  • Evitar dejar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

¿Qué hacer durante una tormenta?

  • Permanecer bajo techo y alejarse de ventanas.
  • Desconectar aparatos eléctricos para evitar daños por variaciones de voltaje.
  • No refugiarse debajo de árboles durante una tormenta eléctrica.
  • Evitar cruzar calles inundadas, aunque el nivel del agua parezca bajo.
  • Si conduces, disminuye la velocidad y, si la lluvia reduce la visibilidad, detente en un lugar seguro.
  • Mantente alejado de postes, cables eléctricos y estructuras inestables.
  • Suspende actividades al aire libre hasta que las autoridades indiquen que el riesgo ha pasado.

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