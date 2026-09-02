Asambleas del STPRM definirán si trabajadores avalan el acuerdo salarial con Pemex

Hoy concluyen las asambleas extraordinarias que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) realiza en sus secciones sindicales para presentar a las y los trabajadores los resultados de la revisión salarial 2026-2027 con Petróleos Mexicanos (Pemex).

El Sindicato presentará resultados a los trabajadores.

Las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) realizan asambleas extraordinarias para que la base trabajadora decida si aprueba el acuerdo alcanzado con Petróleos Mexicanos (Pemex) como parte de la revisión salarial de 2026.

Las sesiones, desarrolladas entre el lunes 31 de agosto y este miércoles, representan la etapa de validación del proceso de negociación, ya que corresponde a las y los trabajadores conocer los alcances del convenio y pronunciarse sobre las nuevas condiciones salariales y económicas.

La consulta se lleva a cabo después de que, durante agosto, distintas secciones sindicales rechazaran una primera propuesta presentada por Pemex, que contemplaba un incremento de 3.5% directo al salario y 2% en prestaciones, al considerar que era insuficiente frente al contexto económico y las condiciones de la actividad petrolera.

Trabajadores participaron desde la elaboración del pliego petitorio

El STPRM destacó que la revisión salarial ha estado acompañada por la participación de la base trabajadora desde el inicio del proceso.

El pliego petitorio entregado a Pemex fue elaborado a partir de las asambleas generales celebradas en las 36 secciones sindicales, donde las y los trabajadores definieron como prioridad un aumento salarial acorde con la inflación y con los riesgos propios de la industria petrolera.

Entre las principales demandas también se incluyeron el fortalecimiento de los servicios médicos, el abasto de medicamentos para trabajadores activos y jubilados, así como mejores condiciones de seguridad en las instalaciones de Pemex.

Con ello, las asambleas extraordinarias de esta semana representan la fase final de un proceso que comenzó con la consulta para definir las demandas sindicales y concluye con la votación de la base sobre los resultados obtenidos en la negociación.

Negociación evitó el estallamiento de una huelga

La revisión salarial se desarrolló durante agosto, luego de que el STPRM emplazara a huelga a Pemex el pasado 31 de julio.

Posteriormente, el sindicato otorgó una prórroga de 30 días para mantener abiertas las negociaciones y buscar un acuerdo antes de recurrir a una suspensión de actividades.

Durante este proceso, el secretario general del STPRM, Ricardo Aldana Prieto, sostuvo que las demandas presentadas por la organización surgieron de las decisiones tomadas por las y los trabajadores en las distintas secciones sindicales.

“El Sindicato somos cada una de las y los trabajadores. Ahí está el corazón, el rostro y la esencia de esta organización”, afirmó Aldana.

STPRM destaca estabilidad laboral y fortalecimiento de Pemex

La dirigencia sindical ha señalado que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores petroleros y fortalecer a Pemex son objetivos complementarios para garantizar la estabilidad operativa de la empresa pública del Estado.

Con la conclusión de las asambleas extraordinarias, el sindicato cerrará el proceso de consulta interna sobre el acuerdo alcanzado durante la revisión salarial y definirá si éste recibe el respaldo de la base trabajadora.