Aseguran más de 5.4 millones de cigarros en el AICM procedentes de Singapur

Autoridades federales aseguraron más de 5.4 millones de cigarros en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de detectar dos embarques procedentes de Singapur que tenían una mercancía distinta a la declarada.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Marina), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con las autoridades, en total fueron asegurados 5 millones 438 mil 400 cigarros de la marca Pall Mall, con un peso de 9 mil 160 kilos, es decir, más de nueve toneladas de productos de tabaco.

Los cargamentos fueron detectados durante labores de inspección y vigilancia realizadas en la Aduana del AICM. La mercancía provenía de Singapur y, de acuerdo con la documentación presentada, los embarques contenían bocinas y básculas eléctricas. Sin embargo, durante las revisiones, las autoridades encontraron que el contenido de las cajas no correspondía con lo señalado en las guías aéreas.

En el primer caso, el embarque estaba formado por 320 cajas distribuidas en 20 pallets. Al realizar la inspección, fueron localizados 3 millones 830 mil 400 cigarros, con un peso de 6 mil 440 kilos. Las autoridades señalaron que la mercancía había sido registrada como bocinas y básculas eléctricas, pero en el interior de las cajas encontraron productos de tabaco de la marca Pall Mall.

En una segunda operación se revisó otro embarque, compuesto por 134 cajas distribuidas en nueve pallets. En este cargamento fueron encontrados un millón 608 mil cigarros, con un peso de 2 mil 720 kilos. Al igual que en el primer caso, la documentación indicaba que se trataba de bocinas y básculas eléctricas. No obstante, la revisión permitió descubrir que las cajas contenían cigarros.

En conjunto, ambos operativos permitieron asegurar 454 cajas distribuidas en 29 pallets. La cantidad de cigarros equivale a 271 920 cajetillas. Las autoridades explicaron que la detección fue posible gracias a diferentes mecanismos de vigilancia, entre ellos la inteligencia aduanera, el análisis y gestión de riesgos, la revisión de documentos y el uso de tecnología de inspección no intrusiva.

También se utilizaron equipos de rayos X para revisar los embarques antes de realizar la inspección física. Estas herramientas permitieron identificar diferencias entre la mercancía que había sido declarada y los productos que realmente se encontraban dentro de las cajas.

Después del aseguramiento, los cargamentos quedaron bajo resguardo de la autoridad aduanera. Las instituciones correspondientes llevaran a cabo las investigaciones necesarias para determinar la situación jurídica de la mercancía y establecer si existieron irregularidades relacionadas con su importación. Las autoridades indicaron que también se revisará el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables al ingreso de este tipo de productos al país.

La Secretaría de Marina, la ANAM y las instituciones que forman parte del Gabinete de Seguridad destacaron que este tipo de acciones buscan fortalecer la vigilancia del comercio exterior y evitar el ingreso y comercialización de mercancías que no cumplen con la legislación mexicana. Además, señalaron que los operativos contribuyen a proteger la recaudación federal, la economía formal y la salud de la población mediante un mayor control de las mercancías que ingresan al país.