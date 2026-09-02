AMACARGA fortalece acciones para impulsar la seguridad en el comercio internacional

La Asociación Mexicana de Agentes de Carga (AMACARGA) fortaleció su compromiso con la seguridad del comercio internacional mediante la firma de una alianza estratégica con Business Alliance for Secure Commerce (BASC Occidente de México).

El acuerdo busca proteger la cadena de suministro en México frente a problemas como el narcotráfico, la corrupción, el contrabando y el terrorismo. Además, pretende impulsar una cultura de prevención que permita que las mercancías se movilicen de manera más segura y eficiente dentro de las actividades de comercio exterior.

La alianza fue anunciada durante el 12.º Congreso Mundial BASC 2026, realizado en Miami, Florida, bajo el lema “Asegurando el Comercio, Fortaleciendo la Confianza”. En este encuentro participaron representantes empresariales, autoridades, organismos internacionales y especialistas, quienes analizaron los principales retos que enfrenta actualmente el comercio global.

Durante el evento, AMACARGA reafirmó su intención de contribuir a la construcción de cadenas de suministro más seguras, resistentes y competitivas. La presidenta de la asociación, Eva María Muñoz Pineda, y el vicepresidente de Asuntos Internacionales, Juan Pablo Pacheco, acudieron en representación de los agentes de carga mexicanos.Uno de los principales momentos del Congreso fue la firma del Convenio de Colaboración entre AMACARGA y BASC Occidente de México. De acuerdo con el organismo, este convenio permitirá intercambiar mejores prácticas, desarrollar programas de capacitación y difundir estándares internacionales relacionados con la seguridad.

También contempla realizar acciones conjuntas para fortalecer la prevención y el cumplimiento de las normas dentro del comercio exterior. Con ello, ambas organizaciones buscan generar mayores condiciones de confianza para las empresas que participan en el movimiento de mercancías. Durante las discusiones del Congreso se destacó que la seguridad en el comercio debe comenzar antes de que las mercancías lleguen a las fronteras. Para lograrlo, se consideró importante contar con información anticipada, coordinación entre las autoridades y el sector privado, además de utilizar la tecnología de manera adecuada.

Estas medidas pueden ayudar a construir cadenas de suministro más confiables, ágiles y resistentes ante los diferentes riesgos que pueden presentarse durante el traslado de mercancías. Eva María Muñoz señaló que AMACARGA comparte esta visión y consideró que la cooperación, la innovación y la profesionalización son elementos importantes para mejorar la competitividad de México y avanzar hacia un comercio exterior más seguro y eficiente.

La presidenta explicó que AMACARGA agrupa a más de 400 empresas dedicadas al diseño y operación de la logística, rutas y medios de transporte necesarios para movilizar las mercancías de importadores y exportadores del país. Con esta nueva alianza, AMACARGA aseguró que continuará trabajando en la creación de acuerdos que permitan aumentar la confianza, reforzar la seguridad de la cadena logística y generar beneficios para las empresas que forman parte del sector del comercio internacional.

El organismo señaló que la cooperación entre empresas, autoridades y organizaciones especializadas será fundamental para enfrentar los nuevos retos del comercio mundial y mantener cadenas de suministro que permitan transportar mercancías de manera segura y eficiente.