IMSS implementa Guía Práctica de Planeación con Perspectiva de Género

IMSS Perspectiva de Género Arturo de Lucio Ortega, titular de la Dirección de Planeación para la Transformación Institucional (DPTI) del IMSS señaló que la Guía Práctica de Planeación con Perspectiva de Género facilita la incorporación de perspectiva de género en los procesos de planeación de las instituciones pública

Con el fin de favorecer el acceso equitativo de las mujeres a los servicios de salud y seguridad social, el IMSS implementó la Guía Práctica de Planeación con Perspectiva de Género.

Lo anterior, cobra una importante relevancia, si se toma en cuenta que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) todos los días se otorgan 2.5 millones de atenciones a más de 70 millones de derechohabientes; con la responsabilidad de implementar estrategias y acciones a favor de la paridad.

Ante ello, Arturo de Lucio Ortega, titular de la Dirección de Planeación para la Transformación Institucional (DPTI) del Seguro Social, resaltó que la Guía Práctica de Planeación con Perspectiva de Género fue desarrollado en coordinación con la Secretaría de las Mujeres a fin de proporcionar elementos conceptuales y metodológicos que faciliten la incorporación de perspectiva de género en los procesos de planeación de las instituciones públicas.

En el IMSS, resaltó, dicha Guía permitirá garantizar que la atención que brinda la Institución sea más equitativa, incluyente y orientada a la igualdad sustantiva en los procesos de toma de decisiones, análisis, proyección del gasto, diseño de planes, políticas o programas.

“Por esta razón creamos la Guía de Planeación, no se llega a tener una institución con perspectiva de género, se construye desde la planeación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación; es una herramienta para que los servicios que todos los días brindamos, que incluyen cirugías, consultas, atención en guarderías, procesos de incorporación y recaudación, incorporen esta visión y podamos asegurar mayor igualdad entre hombres y mujeres”, enfatizó.

Los principales temas que aborda la Guía son: planeación estratégica con perspectiva de género, con la integración del enfoque de género en todas las etapas del ciclo de la política pública, desde el diagnóstico hasta la evaluación de resultados.

Diseño de políticas públicas incluyentes, en el que se reconocerán los impactos diferenciados entre mujeres y hombres, así como de factores interseccionales que perpetúan las desigualdades.

Uso de datos y evidencia, con la incorporación de información desagregada y análisis basado en evidencia para identificar brechas de género y orientar decisiones públicas más efectivas.

En indicadores y evaluación con enfoque de género se realizará el desarrollo de herramientas para medir avances en la reducción de brechas y evaluar el impacto de las intervenciones públicas.

Asimismo, en presupuesto con perspectiva de género se realizará la integración del enfoque de género en la asignación, seguimiento y evaluación del gasto público, (anexos Transversales del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 con enfoque de género y Sistema Nacional de Cuidados), en tanto que en el marco normativo nacional e internacional habrá una alineación con compromisos internacionales y en materia de derechos humanos, equidad de género, no discriminación y atención a compromisos nacionales enfocados en la igualdad sustantiva, así como la transversalización institucional que busca la incorporación sistemática del enfoque de género en procesos, metodologías y estructuras de la administración pública.

De Lucio Ortega dijo que si bien el documento está dirigido a toda la Familia IMSS, tiene especial énfasis en el personal con toma de decisiones: directores normativos, titulares de unidad, coordinadores y personas que todos los días planean y ejecutan las acciones más sustantivas de la institución.

De igual forma es de importancia a quienes están en la parte operativa; directores de hospital, jefes de servicios, supervisores de guarderías, entre otro personal que desde su responsabilidad incorpore la perspectiva de género desde la planeación, el presupuesto, la ejecución, el seguimiento y la evaluación.