¿Quién es Manuel Añorve? El senador del PRI que presuntamente financia a grupos radicales de Ayotzinapa

Manuel Añorve El senador priista guerrerense es señalado de financiar a grupos radicales de Ayotzinapa. (Cuartoscuro)

El nombre del senador priista Manuel Añorve Baños aparece en reportes de autoridades federales que investigan posibles mecanismos de financiamiento y apoyo logístico a grupos radicales vinculados con la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

En medio de las protestas del magisterio disidente de la CNTE en la Ciudad de México, el lunes 8 de junio, a menos de tres días del inicio del Mundial 2026, se aseguraron decenas de artefactos explosivos improvisados que pretendían ser usados por normalistas en las manifestaciones.

Las autoridades mantienen bajo seguimiento a una célula radical relacionada con el Comité Estudiantil de Ayotzinapa, cuyos integrantes habrían participado en la fabricación y traslado de estos dispositivos.

Dentro de las líneas de investigación también aparecen personajes externos a la estructura estudiantil y actores políticos de Guerrero.

Entre los nombres mencionados en los reportes, figura Manuel Añorve Baños, actual senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pero, ¿quién es Manuel Añorve?

Nacido en Ometepec, Guerrero, el 15 de mayo de 1957, Manuel Añorve es uno de los políticos con mayor trayectoria dentro del PRI.

Su carrera en el servicio público comenzó en la década de 1970 y desde entonces ha ocupado cargos en los tres niveles de gobierno.

Fue presidente municipal de Acapulco en dos ocasiones, de 1997 a 1999 y de 2009 a 2012, además de desempeñarse como secretario de Finanzas y Administración de Guerrero, delegado de Banobras y coordinador de asesores en el Senado de la República.

En el ámbito legislativo ha sido diputado local, diputado federal en dos ocasiones y senador desde 2018. Durante las LXIV y LXV Legislaturas presidió la Comisión de Estudios Legislativos y formó parte de comisiones estratégicas como Hacienda, Justicia, Defensa Nacional, Turismo y Relaciones Exteriores.

Añorve también fue candidato del PRI a la gubernatura de Guerrero en 2010 y ha ocupado diversos cargos dentro de la estructura nacional del partido, incluido el de secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional.

Actualmente, su nombre aparece en reportes que forman parte de investigaciones relacionadas con grupos vinculados a Ayotzinapa.

Las autoridades buscan determinar el origen de recursos, apoyos logísticos y posibles redes de respaldo político que habrían permitido diversas actividades atribuidas a estas organizaciones.

Líderes Ayotzinapa Autoridades capitalinas identificaron a líderes normalistas vinculados a grupos extremistas.

¿Quiénes son los líderes normalistas investigados por el Gobierno?

Al interior de la Normal de Ayotzinapa hay presuntos grupos infiltrados o que son financiados de manera externa, los cuales son investigados por el Gobierno.

Entre los principales objetivos de las investigaciones se encuentra Jesús García Estrada, alias “El Coquillo”, identificado como presidente del Comité de Lucha de Ayotzinapa y presunto coordinador de la logística para la fabricación y distribución de artefactos explosivos improvisados.

Las autoridades también lo relacionan con actividades como la retención de vehículos, el robo de diésel y mercancías.

Otro de los personajes bajo seguimiento es Juan Miguel Hernández Carbajal, alias “El Padrino” o “El Mamado”, señalado por presuntamente influir en grupos radicales vinculados a la Normal Rural y por ser uno de los impulsores de la organización denominada Los otros desaparecidos de Ayotzinapa, surgida tras desacuerdos con familiares de los 43 normalistas desaparecidos sobre el manejo de recursos obtenidos mediante la toma de casetas.

Ambos forman parte de las líneas de investigación abiertas por autoridades federales para determinar posibles responsabilidades y fuentes de financiamiento de estas estructuras.