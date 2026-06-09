Estos son los líderes normalistas de Ayotzinapa: los financian el PRI y el huachicol, según investigaciones

Líderes Ayotzinapa Autoridades capitalinas identificaron a líderes normalistas vinculados a grupos extremistas.

Este lunes 9 de junio, un dispositivo policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX detuvo en la castea México-Cuernavaca a una célula radical vinculada al Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa quienes venían a bordo de autobuses con artefactos explosivos improvisados (conocidos coloquialmente como bombas molotov). De acuerdo a investigaciones de las autoridades federales, los líderes de estos grupos están vinculados a diferentes delitos así como a financiamiento de partidos políticos.

¿Quiénes son los líderes normalistas de Ayotzinapa que buscaban entrar a CDMX?

El pasado 8 de junio, durante una revisión a un autobús procedente de Guerrero en la caseta de Tlalpan, autoridades aseguraron 59 artefactos. Sin embargo, estimaciones derivadas de trabajos de inteligencia indican que el grupo habría ordenado la fabricación de hasta mil artefactos explosivos improvisados para su utilización durante las protestas.

Según el informa de las autoridades, uno de los principales líderes es Jesús García Estrada, alias “El Coquillo”, quien ocupa el cargo de presidente del Comité de Lucha y se le señala por ser el principal coordinador de logística relacionada a la elaboración y distribución de estos artefactos. También, se le vincula con delitos como retención de vehículos, robo de diésel y mercancía.

También, aparecen nombre como Juan Miguel Hernández Carbajal, alias “El Padrino” o “El Mamado”, quien es señalado por el fomento de acciones radicales entre estudiantes normalistas de Ayotzinapa. También es identificado como responsable de la conformación del grupo “Los otros desaparecidos de Ayotzinapa”, dicha organización surgió por diferencias con los padres de los 43 normalistas en cuanto al reparto del dinero recabado por la toma de casetas.

¿Líderes normalistas son financiados por el PRI?

Por otra parte, los informes también indican que existen investigaciones por posible financiamiento y apoyo por parte de actores políticos, específicamente ligados al Partido Revolucionario Institucional en Guerrero debido a la cercanía con estos grupos.

De manera paralela, las autoridades afirman que se encuentran en integración diversas carpetas de investigación por parte de la FGR para determinar posibles responsabilidades relacionadas con la fabricación, traslado y eventual utilización de los artefactos asegurados, así como el origen de los recursos utilizados para financiar las actividades del grupo.