Secuestro de la periodista Roxana Guzmán: cronología del caso e información actualizada A pesar de la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con el secuestro de la periodista Roxana Guzmán, aún se desconoce su paradero

Tras la detención de cuatro personas supuestamente involucradas en el secuestro de la periodista Roxana Guzmán, conoce cuáles son las últimas actualizaciones sobre el caso.

A una semana del secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez en Veracruz, directora de Pulso Informativo del Sureste después de que un grupo armado ingresara a su domicilio por la fuerza, aún no ha sido localizada.

Mientras que las autoridades aseguran que las investigaciones continúan avanzando, esta es la cronología completa con las últimas actualizaciones del caso.

Video del secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

El pasado martes 2 de junio, en redes sociales comenzó a circular un video donde se observa a al menos tres sujetos intentar ingresar por la fuerza al domicilio de la periodista Roxana Guzmán, ubicado en la colonia Primero de Mayo, en el municipio de Nanchital, Veracruz.

En el video se observa cómo uno de los sujetos intenta ingresar al domicilio golpeando la puerta con lo que parece ser un marro, rompiendo los vidrios de esta, mientras a su vez otro apunta con un arma a uno de los familiares de la periodista.

Cuando el grupo logra ingresar al domicilio de la periodista Roxana Guzmán, apuntan con armas a las personas que se encontraban dentro de la casa, mientras parece que tiran el celular con el que se está grabando y el video finaliza.

Identifican vehículo presuntamente involucrado en el secuestro de Roxana Guzmán

Después de la difusión del video en redes sociales, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó en un comunicado que se iniciaban las investigaciones correspondientes para localizar a Roxana Guzmán.

Como parte de estas investigaciones, el pasado viernes 5 de junio, las autoridades informaron la identificación de un vehículo presuntamente involucrado con la desaparición de la periodista.

Madre de Roxana Guzmán pide ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum para localizar a su hija

Por su parte, la madre de la periodista Roxana Guzmán, secuestrada en Veracruz, se habría acercado a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedirle personalmente ayuda a la mandataria para localizar a su hija.

De acuerdo con lo informado por la madre de Roxana Guzmán a medios locales, la presidenta le habría pedido no desesperarse, mientras le aseguró que su hija aparecería.

La periodista Roxana Guzmán ya había solicitado medidas de protección con anterioridad

Asimismo, tras darse a conocer la información sobre el secuestro de Roxana Guzmán, la organización “Reporteros sin Fronteras” compartió que la periodista ya había solicitado con anterioridad protección.

Según lo informado por la organización, en 2019, Roxana Guzmán había pedido ayuda a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz (CEAPP), después de denunciar un presunto acoso por parte de un funcionario municipal en Nanchital, Veracruz.

Detienen a cuatro personas presuntamente vinculadas al secuestro de la periodista

Como parte de las últimas actualizaciones del caso de Roxana Guzmán, diferentes reportes señalan la detención de cuatro sujetos presuntamente relacionados con el secuestro de la periodista.

Según la información compartida por diferentes medios, los cuatro sujetos habrían sido detenidos el pasado sábado 6 de junio en Nanchital, Veracruz, siendo identificados dos trabajadores de Pemex y uno de COBAEV.

Ante el arresto de estos cuatro sujetos, sus familiares aseguran que son inocentes y que la detención se dio de manera violenta.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha brindado información relacionada con la detención de este grupo de personas, supuestamente involucradas en el secuestro de Roxana Guzmán.