Video viral de alumna pidiendo disculpas no es del caso Alberto Jasso: esto se sabe del testimonio que circula en redes

Caso Alberto Jasso El video que se ha difundido en redes sociales no corresponde a la alumna que denunció a Alberto Israel Jasso por abuso sexual. Foto: Cuartosucuro/Redes Sociales

El caso del suicido del maestro Alberto Israel Jasso tras ser denunciado por presunto abuso sexual ha generado consternación a nivel nacional y una larga discusión en redes sociales. Recientemente, se ha difundido un video donde la presunta acusadora desmiente su acusación en contra del docente. Sin embargo, estas declaraciones corresponden a un caso diferente y no se trata de la alumna que presentó la denuncia en contra del profesor que se quitó la vida, lo que ha generado confusión respecto a la situación actual.

Video de alumna pidiendo disculpas no es la que acusó a Alberto Jasso

A través de diferentes redes sociales, el video comenzó a circular como supuesta evidencia de que la alumna que acusó al profesor Alberto Israel Jasso habría “confesado” que se trataba de una denuncia falsa, por lo que se viralizó rápidamente.

Aunque el video es real, no se trata de la alumna que puso la denuncia en contra del profesor que se quitó la vida recientemente a forma de protesta, según lo manifestó. Esta confesión se trata del caso del maestro Shamir Cámara Torres, quien en 2024 fue acusado por esta estudiantes y quien finalmente se disculpó públicamente.

“Nos había reprobado a mí y a una amiga y eso me hizo sentir frustrada, enojada y humillada, ya que pensé que no debía o no podía reprobarnos. Decidí acusarlo de algo que no era verdad. No pensé que lo que dije fuera llegar tan lejos, no medí las consecuencias de mis actos (…) hoy, con total sinceridad, quiero retratarme de esa acusación”. señala en el video.

¿Qué información está confirmada en el caso del maestro Alberto Israel Jasso?

En los días recientes, la información falsa o sacada de contexto a ha rodeado la noticia del suicidio del docente, debido a su implicación en el tema de denuncias por acoso sexual, por lo que hay quienes están promoviendo la creación de una llamada “Ley Jasso” que endurezca las sanciones en casos de falso testimonio en casos de presunto acoso o abuso sexual.

Además de que la muerte autoinfligida del docente está confirmada, no se ha dado a conocer sobre cómo iba el proceso de investigación por la denuncia, por lo que la situación sobre la presunta culpabilidad del profesor es incierta.

Por otra parte, este lunes 27 de julio se llevó a cabo una manifestación en las instalaciones del Institutos de Educación Media Superior de la Ciudad de México, donde exalumnos y exalumnas de Jasso se reunieron para recordarlo y “limpiar su nombre” de acuerdo con el testimonio de algunos presentes.