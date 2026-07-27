Acusan 25 ex presidentes de AL y España “criminalización política” y persecución contra Ruffo Appel

Ex presidentes de AL y España acusan deterioro del Estado de Derecho en México que se traduce en persecución a disidentes políticos (Chris Noyola Martínez )

Al menos 25 ex presidentes de México, España, Colombia, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, entre otros, que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) acusaron “criminalización política” en el proceso judicial contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel y acusaron persecución y venganza política del que llamaron “el primer gobernador democráticamente electo de la oposición en la historia de México”.

En un posicionamiento firmado por ex presidentes de España como José María Azmar, Mariano Rajoy, de México como Felipe Calderón, Vicente Fox, Alvaro Uribe y Andrés Pastrana de Colombia, Mauricio Macri de Argentina, Eduardo Frei, de Chile, entre otros, atribuyen la persecución política contra Ruffo Appel al desmantelamiento del sistema judicial impulsado por el gobierno mexicano y alertan sobre un deterioro del Estado de derecho en México.

“Cuando la privación de la libertad se utiliza para castigar la disidencia, desacreditar públicamente a un adversario y convertir el aparato de justicia en mecanismo de intimidación, la condición de preso político deja de ser una consigna para convertirse en una grave denuncia sobre el deterioro del Estado de Derecho”, establece

La situación de Ruffo Appel –acusan los ex mandatarios--reúne características inequívocas de una persecución política instrumentada desde el poder.

El pasado 16 de julio, la FGR en México informó sobre la detención de Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Los ex mandatarios latinoamericanos y españoles acusaron que “el desmantelamiento, por iniciativa gubernamental, del Sistema Judicial mexicano y la designación masiva de jueces mediante elecciones populares en las que privó la consideración partidaria e ideológica” deriva en un escenario que permite la persecución de dirigentes opositores.

Esta persecución se realiza sin respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, lapidándosele ante la opinión pública y mostrándose palmariamente como un acto de venganza política, al primer gobernador democráticamente electo de la oposición en la historia de México, Ernesto Ruffo Appel, establecieron

MENSAJE

“Mantener privado de su libertad a quien representa un referente histórico de la alternancia democrática mexicana, vulnerando el debido proceso y la presunción de inocencia, envía además un mensaje inadmisible a toda la sociedad disentir del poder puede tener como consecuencia la persecución desde el propio Estado”, alerta

Para el Grupo IDEA, la defensa de las garantías constitucionales del exgobernador trasciende el caso individual y representa la protección de los límites al poder del Estado.

“La defensa de sus garantías constitucionales, amenazadas en la circunstancia, implica defender la tesis de que el poder tiene límites y protege a quienes gobiernan y también a quienes disienten; pero sobre todo es el único muro que asegura los derechos y libertades del pueblo ante el poder arbitrario del Estado”, asevera

Otros ex mandatarios integrados en IDEA que suscribieron esta declaración son Mario Abdo de Paraguay, Jeanine Añez, Bolivia Óscar Arias S., Costa Rica, Alfredo Cristiani, El Salvador Iván Duque M., Colombia Federico Franco, Paraguay, Luis Alberto Lacalle, Uruguay Luis Guillermo Lasso, Ecuador, Mahuad, Ecuador, Hipólito Mejía, República Dominicana.

Asimismo Carlos Mesa G., Bolivia Lenin Moreno, de Ecuador, Mireya Moscoso, Panamá, Ernesto Pérez Balladares, Panamá, Jorge Tuto Quiroga, Bolivia, Miguel Angel Rodríguez, Costa Rica y Juan Carlos Wasmosy, Paraguay.