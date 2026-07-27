Así quedó la Comisión de la UNAM que revisará posibles trampas en examen de admisión: estos son los integrantes

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, al presentar la Comisión Técnica que revisará resultados del examen de admisión a licenciatura

UNAM — “No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior”, subrayó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, al anunciar la conformación de la instaló la Comisión Técnica que revisará los resultados del examen en línea para ingreso a licenciatura y determinar si hubo “trampa”.

El rector subrayó que todas las opciones están sobre la mesa, ninguna está descartada pues, aseguró, la Universidad está interesada, en primer lugar, en esclarecer lo que ocurrió, en explicarle de manera clara a la sociedad qué pasó y por qué pasó, buscar la mejor forma de garantizar el acceso equitativo de las y los aspirantes a la educación superior que imparte la UNAM y, también, extraer lecciones útiles, no solo para la Universidad, sino para el conjunto de las instituciones de educación superior que puedan pasar por una situación de este tipo para prevenirlas.

Leonardo Lomelí comunicó que los miembros de esta Comisión tendrán vía libre para solicitar toda la información necesaria sobre el proceso de admisión, así como de convocar a los funcionarios involucrados esclarecer lo ocurrido y buscar la mejor forma de garantizar el acceso equitativo de los aspirantes a nivel licenciatura.

El rector de la máxima casa de estudios apuntó que el objetivo es tener resultados en los próximos días para establecer una ruta que atienda el tema y dar certidumbre a los jóvenes que esperan una respuesta sobre su futuro académico.

En la misma línea, refirió que habrá independencia en las investigaciones y en el deslinde de responsabilidades hasta sus últimas consecuencias.

La Comisión que revisará el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 lo conforman:

--Carlos Arámburo de la Hoz Bioquímico e Investigador Emérito y quien ha sido coordinador de Investigación Científica, director general de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) y director del Instituto de Neurobiología en la UNAM.

--Eduardo Backhoff Escudero Exconsejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y preside del Consejo Directivo de Métrica Educativa, A.C.; es especialista en evaluación educativa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

--Eduardo Bárzana García Doctor en Biotecnología e Ingeniero Químico. Profesor e Investigador Emérito. Exsecretario general de la UNAM, director de la Facultad de Química y miembro de la Junta de Gobierno.

--Héctor Benítez Pérez

Exdirector del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS); es director general de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM.

--Alejandro Frank Hoeflich Exdirector del Instituto de Ciencias Nucleares y coordinador general del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Actualmente es Investigador Emérito y Miembro de El Colegio Nacional.

--María Soledad Funes Argüello Exdirectora del Instituto de Fisiología Celular y, actualmente, es Coordinadora de la Investigación Científica de la máxima casa de estudios.

--Ruth Selene Fuentes García Coordinadora general del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias; es doctora en Ciencias con especialidad en probabilidad y estadística.

--Alma Maldonado Maldonado Ha sido profesora asistente del Centro de Estudios de Educación Superior en la Universidad de Arizona y es investigadora Cinvestav 3C.

--Ramsés Humberto Mena Chávez Investigador Titular C y Director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad.

--Pablo Pruneda Gross Titular del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial en la UNAM. Excoordinador de la Comisión de Análisis Normativo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

--Lucía Guadalupe Monroy Cazorla Fue directora general adjunta de los Exámenes de Ingreso, así como directora general adjunta Técnica y de Investigación en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

--Alejandro Pisanty Baruch Fue coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y director general de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM. Ha participado en organismos internacionales de gobernanza de Internet.

--Juan José Rivaud Gallardo Exdirector Ejecutivo de Infotec, perteneciente al desaparecido Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); es director general de Sistemas Nacionales de Información Científica de la SECIHTI.

--Roberto Rodríguez Gómez Investigador titular “C” del Instituto de Investigaciones Sociales y Director del Programa Universitario de Estudios Sobre Educación Superior de la UNAM.

--Joaquín Narro Lobo Secretario técnico de la Comisión Técnica. Fue secretario técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Es Director General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM.

--Elisa Speckman Guerra Presidenta del Comité Universitario de Ética (CUÉTICA), miembro de la Academia Mexicana de la Historia y directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional.

La Crónica de Hoy 2026