Pase reglamentado UNAM 2026: ¿Cómo funciona y por qué sus estudiantes sí podrán seguir su proceso de inscripción a licenciatura?

Pase Reglamentado UNAM 2026 La institución suspendió temporalmente las inscripciones para el primer ingreso a licenciaturas de aspirantes que fueron seleccionados mediante el Examen UNAM 2026; el pase reglamentado continúa sin modificaciones.

Ante los señalamientos de presuntas trampas efectuadas en el Concurso de Selección para Licenciatura 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la reconocida institución emitió un comunicado en el que anunció la suspensión provisional del proceso de inscripción para el primer ingreso al nivel superior, no obstante, detalló que los y las estudiantes que cuentan con Pase Reglamentado UNAM continuarán el proceso sin modificaciones, situación que despertó nuevamente el debate respecto a este mecanismo de acceso a la universidad.

De acuerdo con la discusión llevada a cabo en algunos foros como Reddit, usuarios y usuarias de internet cuestionaron la equidad del sistema, señalando que el pase reglamentado absorbe “un enorme porcentaje de la matrícula”, afectando significativamente las oportunidades de aspirantes externos frente a la saturación y bajas tasas de aceptación en licenciaturas UNAM.

Resurge debate contra el Pase Reglamentado UNAM: ¿qué es y por qué ha sido criticado?

Tras la polémica de presuntas faltas en el Examen de Selección a Licenciatura UNAM 2026, donde se señaló el posible uso de Inteligencia Artificial y difusión de estrategias de trampa difundidas en redes sociales, la máxima casa de estudios en México declaró que formará una comisión técnica de expertas y expertos universitarios para revisar el proceso de selección, pausando temporalmente las inscripciones de primer ingreso a licenciatura.

Sin embargo, la suspensión de inscripciones no afectará a quienes cuentan con Pase Reglamentado, reconocido derecho que poseen los y las estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) para ingresar a una licenciatura de la UNAM al concluir sus estudios de bachillerato.

#PortadaGaceta En la UNAM se toman medidas:



Una comisión técnica de expertas y expertos universitarios revisará el informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura > https://t.co/Bu1fILkpXw



Se suspenden provisionalmente las inscripciones para el primer ingreso a… pic.twitter.com/nfOasTUOuZ — UNAM (@UNAM_MX) July 27, 2026

La decisión del organismo ha despertado nuevamente la discusión alrededor de este mecanismo, pues discusiones en foros y redes sociales han señalado que el pase reglamentado “influye en las bajas tasas de aceptación” en las licenciaturas de la UNAM,

De acuerdo con las objeciones expuestas, el pase directo de bachillerato a universidad genera una “división injusta” al reservarse un gran número de lugares de las licenciaturas más solicitadas a los y las estudiantes provenientes de CCH o ENP, lo que orilla a aspirantes externos alcanzar puntajes casi perfectos para hacerse de un sitio en la carrera de su ambición.

A pesar de que este debate renace cada Concurso de Selección para Licenciatura de la UNAM, este 2026 resurgió con fuerza después de que la institución suspendiera provisionalmente el proceso de inscripción de aspirantes seleccionados a través del examen, mientras los y las estudiantes de pase reglamentado permanecen “blindados” por la legislación.

¿Cuál es el porcentaje real de estudiantes que acceden a la UNAM con Pase Reglamentado?

Durante la segunda jornada del examen de ingreso a licenciatura 2026 —realizado por primera vez en línea—se inscribieron 191 mil 306 aspirantes, según lo informó la UNAM, de los cuales sólo 158 mil 712 estudiantes realizaron la prueba.

Rumbo a la publicación de resultados que se dio el viernes 17 de julio, la institución universitoria también anunció que extendería la matrícula para el ciclo escolar 2026-2027, con un incremento de mil 454 nuevos lugares que dejó un total de 50 mil 113 universitarios y universitarias de nuevo ingreso; los lugares se divieron de la siguiente forma:

Concurso de Selección: 21 mil 962 aspirantes.

21 mil 962 aspirantes. Pase Reglamentado: 28 mil 151 aspirantes de los 14 planteles de bachillerato de la UNAM

A diferencia de la creencia popular en redes sociales, el porcentaje real reservado al pase reglamentado es aproximadamente del 55-60%, mientras que del 40% al 45% de los lugares libres corresponden al concurso de selección por examen; es decir, sólo 6 mil 189 estudiantes más, pertenecientes al bachillerato UNAM, son quienes tienen el derecho de pase directo al nivel superior sobre aspirantes que ingresan mediante la prueba.

Requisitos del Pase Reglamentado UNAM: ¿cuáles son sus limitaciones?

El principal requisito para efectuar el pase reglamentado a una de las licenciaturas de la UNAM, es ser estudiante de sexto año de la ENP o de sexto semestre del CCH, además de contar con una trayectoria académica regular, básicamente, no adeudar ninguna materia.

Una vez que se cumplan estos requisitos esenciales, el o la estudiante tendrá realizar un examen diagnóstico de inglés, registrar su solicitud en la plataforma oficial del proceso y subir su historial académico; este último es de suma importancia, ya que mostrará el promedio alcanzado a lo largo de la trayectoria en bachillerato.

Dicho promedio será esencial porque la UNAM establece el promedio mínimo que deberán cumplir los y las aspirantes para la licenciatura de su elección, definiéndolo respecto a la demanda que tenga la licenciatura cada año. Posteriormente, tomando en cuenta el promedio y el espacio disponible de cada plantel, la institución realiza la asignación.

Sin embargo, existen licenciaturas con requisitos esenciales, tales como Teatro y Actuación, Enseñanza de Inglés, Canto, Composición, Educación Musical, Instrumentista, Piano, Etnomusicología o Lingüistica Aplicada; algunas de ellas solicitan exámenes de aptitud o evaluaciones específicas, entre otros requisitos.

En resumen, el pase reglamentado no garantiza entrar automáticamente a la carrera seleccionada, sino que dependerá de la competencia de promedios y el cupo disponible para cada una de las licenciaturas.