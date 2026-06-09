Sheinbaum se reúne con Jamie Dimon, CEO de JPMorgan; destacan confianza en la economía mexicana

Confianza en México JPMorgan confía en la estabilidad económica de México. (Especial)

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión este martes en Palacio Nacional con Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase, considerado uno de los bancos con mayor valor de mercado a nivel mundial.

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que durante el encuentro dialogaron sobre las perspectivas económicas favorables para México, la fortaleza de la economía nacional y la relevancia de la agenda comercial de Norteamérica.

De acuerdo con Sheinbaum, ambas partes coincidieron en la importancia de mantener una relación económica sólida entre los países de la región, en medio de la renegociación del T-MEC que se lleva a cabo.

“Conversamos sobre las perspectivas favorables para México, la solidez de nuestra economía y la importancia de la agenda comercial de Norteamérica”, aseveró la presidenta.

¿Qué ha dicho JPMorgan sobre México?

Desde 2023, Jamie Dimon ha señalado públicamente que México representa una de las mayores oportunidades de inversión a nivel global gracias a su cercanía con Estados Unidos, su infraestructura industrial y el proceso de relocalización de empresas hacia el país.

En octubre de 2024, el entonces secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sostuvo reuniones en Nueva York con Dimon y otros líderes de Wall Street para promover nuevas inversiones en México y presentar las perspectivas económicas del nuevo gobierno.

JPMorgan Chase es una de las instituciones financieras más influyentes del mundo y ha mantenido presencia en México durante más de un siglo.

En diversas ocasiones, Dimon ha destacado que el país es un mercado estratégico para el banco y ha insistido en que el fortalecimiento de la integración económica de Norteamérica será clave para impulsar el crecimiento regional en los próximos años.