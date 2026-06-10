Beca Rita Cetina 2026: quiénes reciben pago este 11 de junio y cómo consultar si ya cayó el depósito

La semana avanza y con ella también uno de los momentos más esperados para miles de familias mexicanas: el depósito de la Beca Rita Cetina 2026. Mientras algunos ya vieron reflejado el apoyo en su cuenta, otros siguen a la espera.

Si formas parte del programa o tienes hijas e hijos inscritos en el programa, esto es lo que necesitas saber sobre el pago correspondiente a este jueves 11 de junio de 2026.

¿Quiénes reciben el pago de la Beca Rita Cetina hoy 11 de junio?

De acuerdo con el calendario de dispersión del programa para el bimestre mayo-junio 2026, este jueves 11 de junio corresponde el depósito para beneficiarias y beneficiarios cuyo primer apellido inicia con las letras T, U y V. El depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

El esquema busca distribuir los pagos por bloques para evitar saturaciones y hacer más ordenada la entrega del apoyo económico.

¿Cuánto dinero deposita la Beca Rita Cetina en junio 2026?

El monto base del apoyo es de $1,900 pesos bimestrales por familia cuando hay un alumno inscrito en secundaria pública.

Además, existe un apoyo adicional de $700 pesos por cada estudiante extra inscrito en ese mismo nivel educativo dentro del hogar.

En otras palabras: algunas familias reciben una cantidad mayor dependiendo del número de estudiantes registrados.

Cómo revisar si ya cayó el depósito

Si hoy es el día que te corresponde según el calendario, estas son las formas más rápidas de verificar:

Revisar saldo en la tarjeta

Consulta desde la aplicación bancaria o en cajeros autorizados.

Verificar movimientos recientes

En algunos casos el depósito aparece primero como movimiento antes de reflejarse en saldo disponible.

Esperar unas horas si aún no aparece

La dispersión puede realizarse de forma gradual durante el día, por lo que el depósito no siempre entra al mismo tiempo para todas las cuentas.

Para quienes todavía no reciben el dinero, la recomendación es revisar cuidadosamente la letra del primer apellido y mantenerse pendientes únicamente de los canales oficiales del programa.

Junio todavía tiene días de dispersión pendientes y el movimiento en las cuentas seguirá avanzando.