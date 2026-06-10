“Cabeza fría” ante amenazas de Trump sobre cancelar T-MEC: Embajador de México en EU

Roberto Lazzeri, nuevo embajador de México en EU (Cuartoscuro)

Negociación del T-MEC — El nuevo embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, recurrirá a la “cabeza fría” como estrategia para convencer a la administración de Donald Trump de que el T-MEC es conveniente para las tres naciones que lo integran luego de que el mandatario estadounidense amagara con cancelarlo.

“Cabeza fría ante todo, lo que sí sabemos es que hay una negociación la semana que entra una segunda ronda, hay otra tercera ronda el 20 de julio entonces nosotros seguimos trabajando al final estamos convencidos y tenemos que hacer esa labor de convencimiento de que el tratado es conveniente para los tres países”, aseveró

Tras ser ratificado por la Comisión Permanente, el diplomático afirmó que la prioridad será continuar con las negociaciones programadas para las próximas semanas y convencer a las autoridades estadounidenses de que el tratado representa un beneficio compartido para las tres economías de Norteamérica.

Lazzeri señaló que incluso la economía estadounidense comienza a resentir los efectos de las políticas arancelarias, particularmente en materia inflacionaria, por lo que sostuvo que la integración regional sigue siendo una ventaja estratégica.

Cuestionado sobre la solicitud de extradición de una decena de personajes mexicanos hacia Estados Unidos, explicó que el procedimiento ya se encuentra en marcha y que actualmente el gobierno mexicano espera una respuesta del Departamento de Estado, al señalar que las extradiciones forman parte de la cooperación cotidiana entre ambos países.

“Es un proceso que está corriendo, al final las extradiciones es un tema bilateral de todos los días, es parte de la relación, ellos en varias ocasiones han pedido información adicional estamos en ese proceso y habrá que esperar qué respuesta da el departamento de estado”, aseveró

PLAN B PARA T—MEC

El nuevo embajador de México en Estados Unidos insistió en que nuestro país tiene un proyecto propio de seguridad económica que es el Plan México e incluso aseveró que dicho plan puede eventualmente sustituir los beneficios del T-MEC para México.

“No solo eso,, la verdad es que de repente parece, la narrativa parece que estamos reaccionando a algo y no, el Plan México, es un plan que está enfocado en la reindustrialización, en sustituir importaciones, el tener más resiliencia, el no depender tanto de otros países”, estableció

SOLO ESTEROIDES

Antes en su comparecencia ante comisiones, Lazzeri reconoció que si bien el T-MEC es la mejor apuesta en muchos sentidos para nuestro país, solo representa esteroides para potenciar el plan México, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, que debe ser la gran apuesta.

“La revisión del T-MEC en términos de seguridad económica como región y atraer mucho más manufactura y empleos a la región, no es más que esteroides para este Plan México que debe ser nuestra gran apuesta”, afirmó.

Ello luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda este miércoles la renovación del tratado de libre comercio T-MEC con sus vecinos Canadá y México, al considerar que su país “no necesita nada” de sus socios.

En lo que semejó un intento de control de daños tras los amagos de Trump, Lazzeri admitió que el T-MEC es nuestra mejor apuesta para muchos elementos, desde la prosperidad compartida hasta un tema de seguridad económica pero endosó ese acuerdo comercial al Plan México de la presidenta Sheinbaum.

“El gran acierto de la presidenta es haber enmarcado esto (T-MEC) dentro de un plan de política industrial que se llama Plan México”, presumió

¿CONSULADOS INVESTIGADOS EN EU?

Asimismo delineó una estrategia como embajador, basada en la defensa de la soberanía nacional, el fortalecimiento de la red consular y la consolidación de la relación bilateral.

En ese sentido, rechazó que haya información sobre una eventual revisión de la red de 53 consulados mexicanos en territorio estadounidense como difundieron medios estadounidenses.

El embajador defendió la labor de los consulados, al señalar que se apegan estrictamente a la Convención de Viena y no participan en actividades políticas.

La Cronica de Hoy 2026