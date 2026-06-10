CNTE y Segob se van a tiempo extra: Negociación extrema a horas de la inauguración del Mundial 2026

CNTE Se mantienen las negociaciones en Segob

La negociación entre el Gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entró en una fase decisiva este miércoles, a escasas horas de la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026.

Mientras la Ciudad de México enfrenta bloqueos en algunos de sus principales corredores viales, representantes del magisterio disidente y funcionarios de la Secretaría de Gobernación retomaron las el diálogo en busca de una salida a un conflicto que se ha prolongado durante semanas.

El México vs. Sudáfrica está por disputarse y los amagos del magisterio por entorpecer los accesos al Estadio Ciudad se México se mantienen.

¿Qué pasa con la CNTE hoy?

La reunión comenzó poco después de las 11 de la mañana, cuando integrantes de distintas secciones de la CNTE llegaron a las instalaciones de Gobernación para escuchar la propuesta de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y decidir si levantan los bloqueos y frenan sus protestas convocadas para este jueves 11 de junio.

La mesa entro en un receso sin emitir declaraciones y manteniendo la incertidumbre sobre el desenlace del conflicto magisterial.

Los bloqueos permanecen en puntos estratégicos como Paseo de la Reforma, Bucareli y las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, donde los maestros mantienen presencia permanente.

Los dirigentes de la CNTE advirtieron que, en caso de no obtener respuestas satisfactorias, podrían emprender una nueva movilización organizada previo al México vs Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Aunque no detallaron su posible destino, versiones extraoficiales han señalado que una de las alternativas consideradas sería dirigirse hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La posibilidad de que las protestas se acerquen al AICM provocó un reforzamiento de las medidas de seguridad en la terminal aérea.

Sobre Circuito Interior luce una fila de patrullas y granaderos que están listos para frenar cualquier intento de bloqueo por parte de integrantes de la CNTE.

El operativo incluye filtros de acceso para peatones, cierre de algunos ingresos y vigilancia permanente por parte de elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, corporaciones de seguridad privada y policía capitalina.

Las revisiones también se han extendido al interior de las terminales mediante controles adicionales y patrullajes apoyados por binomios caninos.

Actualmente, el acceso se encuentra restringido a pasajeros que acrediten contar con boleto de avión, mientras que en los alrededores del aeropuerto permanece desplegado un importante número de elementos antimotines con el objetivo de evitar que posibles manifestaciones afecten la operación aérea.

¿Qué piden los maestros de la CNTE?

El principal punto de disputa continúa siendo la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, una reforma que modificó el sistema de pensiones de los trabajadores al sustituir el esquema solidario por uno basado en cuentas individuales administradas por Afores.

La CNTE sostiene que este modelo afecta las condiciones de retiro del magisterio, debido a que las pensiones dependen de los recursos acumulados en cuentas personales y se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un criterio que los docentes rechazan.

A esta exigencia se suma la demanda de recuperar el esquema de jubilación por años de servicio, que permitía el retiro después de 28 años de servicio para mujeres y 30 para hombres. Los maestros consideran que el sistema vigente, basado principalmente en la edad, limita las posibilidades de retiro para quienes ingresaron al ISSSTE después de la reforma.

El pliego también incluye la cancelación de la reforma educativa identificada por la Coordinadora como Peña-AMLO, así como un incremento salarial del 100 por ciento para el sector.

Ante la petición de duplicar los ingresos del magisterio, el Gobierno federal ha respondido que durante los últimos ocho años los trabajadores de la educación han recibido un incremento acumulado de 19 por ciento.

Frente al escenario de protestas y bloqueos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que la estrategia de su administración seguirá centrada en el diálogo.

Al mismo tiempo, aseguró que la organización de la Copa Mundial 2026 se encuentra garantizada y que las autoridades trabajan para que las actividades relacionadas con el torneo se desarrollen de manera ordenada y en un ambiente de tranquilidad.