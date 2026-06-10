Ratifica Permanente a nuevo embajador de México en EU; “inexperto” alerta oposición ante crisis con Trump

Ratifica Permanente a nuevo embajador de México en EU

En medio de un intenso choque entre Morena y la oposición sobre el estado de la relación entre México y Estados Unidos, el pleno de la Comisión Permanente ratificó a Roberto Lazzeri Montaño como embajador de México en Washington.

Con 27 votos a favor, de Morena y sus aliados así como de MC y 8 en contra, la Permanente avaló Lazzeri como el nuevo embajador en Estados Unidos, en medio de la crisis y los “encontronazos “que se registran ente ambas naciones sobre todo por el combate a los carteles de la droga y la solicitud de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros 9 implicados, entre ellos el senador de Morena, Enrique Inzunza.

El PAN a través del diputado, Homero Niño de Rivera advirtió que el relevo en la representación diplomática ocurre “en el peor momento de la relación con Estados Unidos”, marcado —dijo— por investigaciones judiciales contra políticos de Morena, cancelación de visas y cuestionamientos del gobierno estadounidense.

Aunque reconoció la capacidad técnica de Lazzeri en materia financiera, sostuvo que los problemas actuales rebasan su perfil y justifican el voto en contra de Acción Nacional.

En tanto, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, respaldó a los embajadores designados para India y Países Bajos, pero rechazó la propuesta de Lazzeri para Estados Unidos al considerar carece de experiencia diplomática lo que es grave en esa crisis que se registra con el gobierno del presidente Donald Trump.

Además, criticó el recorte presupuestal a la Secretaría de Relaciones Exteriores y advirtió un debilitamiento de la red consular en territorio estadounidense.

Desde la tribuna, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, acusó al PAN y al PRI de oponerse al nombramiento por alinearse con “la derecha norteamericana” y favorecer el injerencismo contra México.

Sostuvo que el principal reto del nuevo embajador será fortalecer la agenda económica y acompañar el proceso de ratificación del T-MEC.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Primera Comisión, el senador Alejandro Murat, sostuvo que la designación responde a la complejidad de una relación bilateral que abarca temas comerciales, financieros, consulares, fronterizos y de seguridad, por lo que requiere un perfil con experiencia técnica y capacidad de interlocución inmediata.

Destacó que Lazzeri cuenta con más de dos décadas de experiencia en finanzas públicas y política económica internacional, además de haber representado a México en organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el G20 y el APEC, así como participar en las negociaciones del T-MEC y mantener interlocución con el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Su fortaleza radica en que no llega a aprender la relación bilateral, sino a conducirla desde el conocimiento efectivo de los expedientes y de las contrapartes”, afirmó Murat

Pese a las críticas de la oposición, la mayoría legislativa avaló el nombramiento, con lo que Roberto Lazzeri asumirá la responsabilidad de encabezar la representación mexicana en Washington en una coyuntura marcada por la revisión del T-MEC, la agenda migratoria, la cooperación en seguridad y las crecientes tensiones políticas entre ambos países.

En la misma sesión, la Comisión Permanente ratificó también los nombramientos de Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu como embajadora de México en el Reino de los Países Bajos y representante permanente ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.

También aprobó el nombramiento de Pedro Blanco Pérez como embajador en la República de la India. Los tres diplomáticos rindieron protesta de inmediato ante el pleno.