Morena en la Cámara de Diputados respalda fortalecimiento del Sistema de Pensiones

Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, expresó su respaldo a la propuesta del Gobierno de México para fortalecer PENSIONISSSTE y crear una Aseguradora Pública especializada en el pago de pensiones, al considerar que representa un paso firme hacia la construcción de un sistema de retiro más justo, solidario y centrado en el bienestar de las y los trabajadores.

La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, señaló que durante décadas los gobiernos neoliberales abandonaron a la clase trabajadora y promovieron reformas que privilegiaron intereses privados por encima de los derechos sociales.

Y destacó que la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 sustituyó un régimen público, solidario e intergeneracional por un sistema de cuentas individuales administradas por Afores privadas, lo que derivó en pensiones insuficientes y vulneró el derecho de miles de trabajadores a un retiro digno.

“Hoy la Cuarta Transformación está corrigiendo esas injusticias históricas. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara al colocar en el centro de las políticas públicas el bienestar del pueblo trabajador.

“Respaldamos las acciones del Gobierno de México para fortalecer el sistema de pensiones y garantizar que quienes dedicaron su vida al servicio del país tengan una jubilación digna y con justicia social”, afirmó.

Jiménez Godoy destacó que PENSIONISSSTE constituye una alternativa viable, confiable y transparente para mejorar las condiciones de retiro de quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales.

Detalló que la creación de una Aseguradora Pública permitirá que el Estado participe de manera directa en la administración y el pago de pensiones, fortaleciendo la protección social de las y los trabajadores sin afectar los derechos adquiridos ni las cuentas existentes.

La también secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales resaltó que esta propuesta se construye mediante el diálogo y el consenso, como quedó demostrado en la reunión sostenida con representantes de la CNTE, en la que participaron autoridades federales encabezadas por el director general del ISSSTE, Martí Batres, así como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

“Este gobierno escucha, dialoga y construye soluciones con los trabajadores, no contra ellos. La transformación se consolida con participación y acuerdos”, sostuvo.

Finalmente, Gabriela Jiménez aseguró que México avanza hacia un modelo de pensiones más humano, solidario y responsable, dejando atrás las políticas que privatizaron derechos fundamentales.

“La Cuarta Transformación apuesta por un Estado que garantice bienestar y justicia social. Fortalecer PENSIONISSSTE significa recuperar el sentido público de la seguridad social y honrar el esfuerzo de millones de trabajadoras y trabajadores que han contribuido al desarrollo de nuestra nación”, concluyó.