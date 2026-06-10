Impone comisión Antimonopolio multas por 500 mdp a Liverpool y Chedraui, por colusión por manipular rentas durante Covid

CNA sanciona a Liverpool y Chedraui La CNA recordó que en México, muchas personas y comercios dependen de la renta de locales comerciales para ofrecer bienes y servicios.

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impuso sanciones por más de 500 millones de pesos a diversas empresas inmobiliarias entre ellas Liverpool, Chedraui y Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y varias personas físicas por establecer acuerdos ilegales para manipular precios respecto del pago de renta de locales comerciales durante la pandemia por el Covid.

Durante la pandemia de COVID-19, las empresas sancionadas, se coordinaron para fijar descuentos máximos y para el no otorgamiento de estos para los inquilinos de los locales de sus centros comerciales

Las sanciones son extensivas a otras empresas como a Grupo Danhos, GICSA, Liverpool, Acosta Verde, i, DMI y ARYBA1, quienes se coludieron en perjuicio de los inquilinos de los locales de sus centros comerciales.

La CNA recordó que en México, muchas personas y comercios dependen de la renta de locales comerciales para ofrecer bienes y servicios.

Las prácticas anticompetitivas en el sector inmobiliario —agrega— no sólo impactan en los costos de los comercios, sino también al empleo y los precios de los bienes y servicios que éstos ofrecen, afectando así al bienestar de la población en general.

En su momento la CNA consideró que a pesar de las dificultades derivadas del cierre de actividades, la ley y la normativa en materia de competencia económica seguían aplicando, por lo que las empresas no debían coordinarse con sus competidores.

Las empresas pueden establecer libre y unilateralmente los descuentos que están dispuestas a negociar con sus locatarios.

Sin embargo, la la práctica sancionada consistió en coordinar el ofrecimiento de descuentos previamente acordados entre competidores. Como resultado se generó un daño estimado de aproximadamente 404 millones de pesos.

La Comisión Nacional Antimonopolio estableció que las empresas y personas físicas sancionados podrán interponer los medios de defensa correspondientes ante los tribunales especializados.

La CND reafirmó su compromiso de proteger la competencia en todos los sectores de la economía.