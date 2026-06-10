Pemex avanza en acciones de reparación de ducto en Salina Cruz, Oaxaca

Labores de limpieza de Pemex

Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que continúa avanzando en las acciones para atender la pérdida de contención registrada en el ducto de combustóleo de 16 pulgadas L-1, en Salina Cruz, Oaxaca, luego de que el punto afectado fuera reparado y quedara completamente hermético.

La empresa informó que el producto derramado permanece contenido dentro de un área delimitada en la zona del incidente y actualmente se encuentra en proceso de recuperación como parte de las labores implementadas para controlar la situación.

De acuerdo con Pemex, una vez detectada la fuga se suspendió de inmediato la operación del sistema de transporte para despresurizar la línea afectada y mitigar el flujo del hidrocarburo.

Posteriormente, técnicos especializados cerraron la válvula de salida del ducto y, una vez vaciada la línea, iniciaron la recuperación del combustóleo que se derramó sobre la tierra y el pavimento.

Para fortalecer estas acciones, personal de la empresa realizó trabajos de excavación mediante equipo especializado que permitió apoyar las maniobras operativas en el sitio del incidente.

Además, Pemex movilizó equipo complementario desde Minatitlán hacia Salina Cruz con el objetivo de acelerar tanto la recuperación del producto como las tareas de remediación ambiental.

El combustóleo recuperado está siendo trasladado a la Refinería de Salina Cruz para recibir el manejo correspondiente, detalló la petrolera.

Las labores operativas cuentan con el respaldo coordinado de diversas instancias de seguridad y auxilio, entre ellas la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como elementos de la policía, bomberos y Protección Civil de la localidad.

Habitantes del municipio reportaron que, en medio de las lluvias registradas recientemente, el hidrocarburo fue arrastrado hacia zonas bajas. En redes sociales se difundieron videos donde se observa el escurrimiento del líquido negro y viscoso por algunas calles de Salina Cruz, principalmente en las colonias Lomas de Galindo y Jesús Rasgado.

La mañana del martes, vecinos de la colonia Jesús Rasgado alertaron sobre el derrame proveniente del ducto que conecta la refinería con la Terminal Marítima, lo que generó preocupación por el riesgo de que el contaminante alcanzara la Laguna Superior y el mar.

Pemex reiteró que mantiene vigilancia permanente en el área afectada y que continuará ejecutando las acciones necesarias para la atención del incidente hasta concluir los trabajos de recuperación y remediación.