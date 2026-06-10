Ratifican comisiones en Senado a Lazzeri como embajador en EE.UU; Prioriza Plan México sobre T-MEC

Roberto Lazzeri Roberto Lazzeri Montaño, designado como embajador de México en Estados Unidos, durante su comparecencia ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente: Gobernación, Puntos Constitucionales y Asuntos Políticos e Internacionales. (Camila Ayala Benabib)

La Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente ratificó como embajador de México en Estados Unidos a Roberto Lazzeri quien reconoció que si bien el T-MEC es la mejor apuesta en muchos sentidos para nuestro país, solo representa esteroides para potenciar el plan México, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, que debe ser la gran apuesta.

“La revisión del T-MEC en términos de seguridad económica como región y atraer mucho más manufactura y empleos a la región, no es más que esteroides para este Plan México que debe ser nuestra gran apuesta”, afirmó.

Ello luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda este miércoles la renovación del tratado de libre comercio T-MEC con sus vecinos Canadá y México, al considerar que su país “no necesita nada” de sus socios.

En lo que semejó un intento de control de daños tras los amagos de Trump, Lazzeri admitió que el T-MEC es nuestra mejor apuesta para muchos elementos, desde la prosperidad compartida hasta un tema de seguridad económica pero endosó ese acuerdo comercial al Plan México de la presidenta Sheinbaum.

“El gran acierto de la presidenta es haber enmarcado esto (T-MEC) dentro de un plan de política industrial que se llama Plan México”, presumió

Al comparecer ante comisiones de la Permanente, para sustentar su nombramiento como embajador de México en Estados Unidos, el economista, quien encabezo la banca de desarrollo, explicó que el Plan México en el marco de la revisión del T-MEC, que es una renegociación, y revisión en términos de seguridad económica como región que atraerá mucho más manufactura y empleos a la región” no es más que esteroides para este Plan México que debe ser nuestra gran apuesta”.

Ante senadores, Lazzeri, sostuvo que este proceso representa una oportunidad para atraer mayor inversión manufacturera y generar empleos, al tiempo que impulsará el Plan México como estrategia de política industrial.

¿CONSULADOS INVESTIGADOS EN EU?

Asimismo delineó una estrategia como embajador, basada en la defensa de la soberanía nacional, el fortalecimiento de la red consular y la consolidación de la relación bilateral.

En ese sentido, rechazó que haya información sobre una eventual revisión de la red de 53 consulados mexicanos en territorio estadounidense como difundieron medios estadounidenses.

El embajador defendió la labor de los consulados, al señalar que se apegan estrictamente a la Convención de Viena y no participan en actividades políticas.

En materia de combate al tráfico de armas, recordó que alrededor del 70 por ciento de las armas aseguradas en México provienen de Estados Unidos y afirmó que mantendrá una postura firme para combatir ese fenómeno mediante mecanismos de cooperación institucional.

Como parte de su exposición, destacó los resultados que, a su juicio, reflejan el nivel de cooperación bilateral alcanzado en los últimos meses.

Señaló que los encuentros mensuales de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos pasaron de más de 305 mil en diciembre de 2023 a poco más de 5 mil 400 en mayo de 2026, lo que representa una disminución del 97.5 por ciento.

Asimismo, resaltó que el 95 por ciento de las personas repatriadas desde Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2025 permanecen en territorio nacional mediante la estrategia “México te abraza”.

En la misma sesión, la Comisión Permanente ratificó también los nombramientos de Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu como embajadora de México en el Reino de los Países Bajos y representante permanente ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), así como de Pedro Blanco Pérez como embajador de México en la República de la India.