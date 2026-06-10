Profeco proporciona ubicaciones de módulos para atención a asistentes al Mundial

Módulos de atención de Profeco por Mundial 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció la instalación de módulos de atención en los estados sede Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, así como recorridos de supervisión en todo el país durante la realización de la Copa del Mundo 2026.

Profeco aseguró que en las entidades donde se desarrollarán los partidos de la justa mundialista se cuenta con módulo fijo en los aeropuertos internacionales: Benito Juárez y Felipe Ángeles, de la Ciudad de México; Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo de Monterrey, Nuevo León; y Miguel Hidalgo y Costilla de Guadalajara, Jalisco.

Además, las y los consumidores encontrarán módulo de la Profeco en los siguientes puntos:

Ciudad de México: Estadio Ciudad de México

Jalisco: Estadio Guadalajara (Zapopan) y Plaza de la Liberación (Guadalajara).

Nuevo León: Estadio Monterrey (Guadalupe), Plaza Morelos (Monterrey) y Parque Fundidora (Monterrey).

De igual manera, brigadas itinerantes de verificación recorrerán 143 puntos con mayor afluencia turística en el país durante los 39 días de duración del Mundial (11 junio-19 julio). Se encargarán de revisar el comportamiento comercial de proveedores y prestadores de servicios, y de proteger y defender los derechos de las y los consumidores. Estos sitios son:

Aguascalientes .- Complejo Turístico Tres Centurias, El Santuario del Cristo Roto (San José de Gracia) y Calvillo Pueblo Mágico-Centro

.- Complejo Turístico Tres Centurias, El Santuario del Cristo Roto (San José de Gracia) y Calvillo Pueblo Mágico-Centro Baja California (Tijuana) .- Avenida Revolución y Plaza Península

.- Avenida Revolución y Plaza Península Baja California Sur .- Galerías de La Paz

.- Galerías de La Paz Campeche .- Calle 59; Plaza Galería, área Ah Kim Pech y Malecón Costero (Ciudad del Carmen)

.- Calle 59; Plaza Galería, área Ah Kim Pech y Malecón Costero (Ciudad del Carmen) Ciudad de México .- Monumento a la Revolución, Alameda Central, Ángel de la Independencia, Centro Histórico, Parque México, Fan Fest Utopía Magdalena Mixhuca, Xochimilco-Embarcadero Nativitas, Centro de Coyoacán, Plaza Gran Sur, Plaza Perisur, Plaza Paseo Acoxpa y Plaza Galerías Coapa

.- Monumento a la Revolución, Alameda Central, Ángel de la Independencia, Centro Histórico, Parque México, Fan Fest Utopía Magdalena Mixhuca, Xochimilco-Embarcadero Nativitas, Centro de Coyoacán, Plaza Gran Sur, Plaza Perisur, Plaza Paseo Acoxpa y Plaza Galerías Coapa Chiapas .- Explanada Parque Central Miguel Hidalgo (Tapachula), Parque de la Marimba (Tuxtla Gutiérrez), Parque Central y Catedral Central de Tuxtla Gutiérrez, Plaza de Armas Ángel Albino Corzo (Chiapa de Corzo), Parque Quiosco Central Manuel Velazco Suárez (San Cristóbal de las Casas) y, andadores turísticos de San Cristóbal de las Casas

.- Explanada Parque Central Miguel Hidalgo (Tapachula), Parque de la Marimba (Tuxtla Gutiérrez), Parque Central y Catedral Central de Tuxtla Gutiérrez, Plaza de Armas Ángel Albino Corzo (Chiapa de Corzo), Parque Quiosco Central Manuel Velazco Suárez (San Cristóbal de las Casas) y, andadores turísticos de San Cristóbal de las Casas Chihuahua .- Fashion Mall Chihuahua, Paseo Central y Distrito Uno. Cd. Juárez: Plaza Las Misiones, Plaza Río Grande Mall, Plaza Alameda Iglesias, Plaza Sendero y Parque Central Hermanos Escobar

.- Fashion Mall Chihuahua, Paseo Central y Distrito Uno. Cd. Juárez: Plaza Las Misiones, Plaza Río Grande Mall, Plaza Alameda Iglesias, Plaza Sendero y Parque Central Hermanos Escobar Coahuila .- Galerías Torreón y Galerías Saltillo

.- Galerías Torreón y Galerías Saltillo Colima .- Centro Histórico de Manzanillo (Jardín Álvaro Obregón)

.- Centro Histórico de Manzanillo (Jardín Álvaro Obregón) Durango .- Corredor Constitución, Paseo Durango, Plaza IV Centenario y Central de Autobuses Durango

.- Corredor Constitución, Paseo Durango, Plaza IV Centenario y Central de Autobuses Durango Estado de México .- Plaza Jardín (Nezahualcóyotl), Power Center (Tecamac) y Plaza Patio Texcoco, Plaza Satélite (Naucalpan), Plaza Toreo (Naucalpan), Plaza Arboledas (Tlalnepantla de Baz), Mundo E (Tlalnepantla de Baz), Fashion Mall (Tlalnepantla de Baz), Cosmopol (Coacalco), Galerías Atizapán (Atizapán de Zaragoza), Outlet Punta Norte (Cuautitlán Izcalli), Cosmovitral (Toluca), Centro Tolzu (Toluca), Plaza de los Mártires (Toluca), Aeropuerto Internacional de Toluca e Interlomas (Huixquilucan)

.- Plaza Jardín (Nezahualcóyotl), Power Center (Tecamac) y Plaza Patio Texcoco, Plaza Satélite (Naucalpan), Plaza Toreo (Naucalpan), Plaza Arboledas (Tlalnepantla de Baz), Mundo E (Tlalnepantla de Baz), Fashion Mall (Tlalnepantla de Baz), Cosmopol (Coacalco), Galerías Atizapán (Atizapán de Zaragoza), Outlet Punta Norte (Cuautitlán Izcalli), Cosmovitral (Toluca), Centro Tolzu (Toluca), Plaza de los Mártires (Toluca), Aeropuerto Internacional de Toluca e Interlomas (Huixquilucan) Guanajuato .- Plaza Mayor (León), Plaza Altacia (León), Zona Centro (León), Parque Guanajuato Bicentenario (Silao), Plaza Cibeles Irapuato, Alaïa (Guanajuato), Centro Histórico en San Miguel de Allende, Vía Alta Salamanca y Galerías Celaya

.- Plaza Mayor (León), Plaza Altacia (León), Zona Centro (León), Parque Guanajuato Bicentenario (Silao), Plaza Cibeles Irapuato, Alaïa (Guanajuato), Centro Histórico en San Miguel de Allende, Vía Alta Salamanca y Galerías Celaya Guerrero .- Costera Miguel Alemán, Galerías Acapulco, Plaza Patio Acapulco, Plaza Chedraui Pie de la Cuesta y Terminal Estrella de Oro Acapulco Costera

.- Costera Miguel Alemán, Galerías Acapulco, Plaza Patio Acapulco, Plaza Chedraui Pie de la Cuesta y Terminal Estrella de Oro Acapulco Costera Hidalgo (Pachuca) .- Gran Patio Pachuca, Explanada Pachuca, Centro Interactivo Mundo Fútbol, Parque David Ben Gurrion, Galerías Pachuca, Plaza Vértice y Reloj Monumental de Pachuca

.- Gran Patio Pachuca, Explanada Pachuca, Centro Interactivo Mundo Fútbol, Parque David Ben Gurrion, Galerías Pachuca, Plaza Vértice y Reloj Monumental de Pachuca Jalisco .- Centro de Tequila, Centro Histórico de Guadalajara, Plaza de las Américas (Zapopan), centro de Tonalá y Centro de Tlaquepaque

.- Centro de Tequila, Centro Histórico de Guadalajara, Plaza de las Américas (Zapopan), centro de Tonalá y Centro de Tlaquepaque Michoacán .- Plaza Espacio Las Américas (Morelia) y Plaza Escala Morelia

.- Plaza Espacio Las Américas (Morelia) y Plaza Escala Morelia Morelos .- Gran Outlet Cuernavaca, Plaza Averanda (Cuernavaca), Galerías Cuernavaca y Plaza Atrios (Cuautla)

.- Gran Outlet Cuernavaca, Plaza Averanda (Cuernavaca), Galerías Cuernavaca y Plaza Atrios (Cuautla) Nayarit .- Parque Metropolitano (Tepic) y Unidad Deportiva Bahía de Banderas

.- Parque Metropolitano (Tepic) y Unidad Deportiva Bahía de Banderas Nuevo León .- Plaza Morelos (Monterrey), Parque Fundidora (Monterrey) y Parque del Agua (Guadalupe)

.- Plaza Morelos (Monterrey), Parque Fundidora (Monterrey) y Parque del Agua (Guadalupe) Oaxaca .- Plaza de la Danza, Centro; Parque Central Santa Cruz (Huatulco) y Andador turístico de Puerto Escondido

.- Plaza de la Danza, Centro; Parque Central Santa Cruz (Huatulco) y Andador turístico de Puerto Escondido Puebla .- Angelópolis y Galerías Serdán

.- Angelópolis y Galerías Serdán Querétaro .- Estadio Corregidora, Plaza Antea, Paseo Querétaro y Plaza Victoria

.- Estadio Corregidora, Plaza Antea, Paseo Querétaro y Plaza Victoria Quintana Roo .- Plaza Las Américas Cancún

.- Plaza Las Américas Cancún San Luis Potosí, SLP .- Plaza Tangamanga, Plaza Fundadores, Plaza San Luis, Plaza del Carmen, Plaza Sendero, Plaza The Park, Plaza Principal de Soledad de Graciano Sánchez, Plaza Principal Real de Catorce, Media Luna Rioverde

.- Plaza Tangamanga, Plaza Fundadores, Plaza San Luis, Plaza del Carmen, Plaza Sendero, Plaza The Park, Plaza Principal de Soledad de Graciano Sánchez, Plaza Principal Real de Catorce, Media Luna Rioverde Sinaloa .- Zona Malecón Mazatlán

.- Zona Malecón Mazatlán Sonora .- Plaza Galerías Mall (Hermosillo), Plaza Patio Hermosillo, Plaza Dilan (Hermosillo), Plaza Altea (Guaymas) y Plaza Las Palmas (Guaymas)

.- Plaza Galerías Mall (Hermosillo), Plaza Patio Hermosillo, Plaza Dilan (Hermosillo), Plaza Altea (Guaymas) y Plaza Las Palmas (Guaymas) Tabasco .- Plaza Altabrisa y Plaza Las Américas

.- Plaza Altabrisa y Plaza Las Américas Tamaulipas .- Plaza de Armas (Tampico), Plaza de la Libertad (Tampico), Plaza Hijas de Tampico, Plaza Isauro Alfaro Otero (Madero), Laguna del Carpintero (Tampico), Plaza del Río (Reynosa), Plaza Periférico (Reynosa) y Plaza Principal Miguel Hidalgo (Reynosa)

.- Plaza de Armas (Tampico), Plaza de la Libertad (Tampico), Plaza Hijas de Tampico, Plaza Isauro Alfaro Otero (Madero), Laguna del Carpintero (Tampico), Plaza del Río (Reynosa), Plaza Periférico (Reynosa) y Plaza Principal Miguel Hidalgo (Reynosa) Veracruz .- Plaza Mocambo, Plaza Acuario Veracruz y Plaza Las Américas

.- Plaza Mocambo, Plaza Acuario Veracruz y Plaza Las Américas Yucatán .- Unidad Deportiva Inalámbrica (Mérida), Malecón Internacional de Progreso, Palacio Municipal Kanasin, Paseo Montejo de Mérida, Centro Histórico de Mérida y Corredor Gastronómico de la 47 (Mérida)

.- Unidad Deportiva Inalámbrica (Mérida), Malecón Internacional de Progreso, Palacio Municipal Kanasin, Paseo Montejo de Mérida, Centro Histórico de Mérida y Corredor Gastronómico de la 47 (Mérida) Zacatecas.- Centro Histórico de Zacatecas, zona conurbada de bares y restaurantes (Zacatecas y Guadalupe), Fresnillo y Centro Histórico de Jerez

Ante cualquier irregularidad, aumento injustificado de precios o negativa de servicio, la Profeco pone a disposición del público sus canales de atención digital y telefónica: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial o mediante los correos electrónicos: denunciasmundial@profeco.gob.mx, denunciasprofeco@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx denunciapublicitaria@profeco.gob.mx.

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