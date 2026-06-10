Los verdaderos culpables del huachicol fiscal están en Morena, dice vicealmirante Farías Laguna

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol fiscal, denuncia en una nueva carta enviada a la Presidenta, que los verdaderos culpables están en el partido guinda (Archivo)

Huachicol fiscal — “¿Cómo puede hablarse de justicia cuando se le niega a una persona las herramientas para defenderse? ¿Cómo puede hablarse de legalidad cuando las instituciones deciden qué mostrar y qué ocultar? No pido privilegios, respetuosamente como ciudadano mexicano y como militar. Exijo derechos. Exijo el derecho a un debido proceso”, señala el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol fiscal, en su séptima carta enviada a la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde subraya que no es un “chivo expiatorio”. sino un marino de carrera.

En la misiva fechada el 1 de junio de 2026 y dirigida también al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles y a la opinión pública, el vicealmirante Farías Laguna resalta que los verdaderos culpables del caso de huachicol fiscal por el cual se le acusa se encuentran en Morena.

“Se me señala convenientemente como culpable de manera anticipada, sin respetar la presunción de inocencia como trato procesal. Se me señala como culpable, cerrando los ojos para no ver quien de entre sus compañeros de partido (Morena) están los verdaderos culpables y responsables”, lanzó a manera de denuncia en su misiva.

En el mismo tenor, refiere que “no me encuentro privado de mi libertad por haber traicionado a mi patria, tampoco por haber traicionado mis valores, ni a mi tradición militar. Me encuentro vinculado a proceso porque se me inculpó con un video anónimo de Youtube”, apunta.

Como parte del contenido de la carta enviada a la Jefa del Ejecutivo federal, el marino preso por señalamientos de huachicol fiscal, acusa que tanto él como su hermano Fernando fueron colocados en el centro de un entramado en el cual hubo personas que sí se beneficiaron.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna dice que lo quieren convertir en chivo expiatorio

Asimismo, indica en su carta que “le duele profundamente vivir este proceso, duele el ver como una institución honorable como es la Armada de México, integrada por miles de mujeres y hombres valiosos, hoy es utilizada para sostener silencios, ocultar información, culpar a otras personas y negar elementos fundamentales para ejercer una defensa adecuada”.

Asegura que a unos días de que concluya la ampliación del plazo de investigación complementaria, la Fiscalía sigue sin entregar la totalidad de tomos, anexos, información técnica que integran la carpeta de investigación.

“Tampoco se me ha permitido el acceso completo a peritajes y elementos técnicos que resultan fundamentales, la Secretaría de Marina pretende reservar información clave bajo argumentos de ‘seguridad nacional’, aún cuando esa información puede demostrar mi inocencia”, escribió.

La Crónica de Hoy 2026