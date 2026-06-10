“Odio decírselo a México”, pero “intensificaremos operativos terrestres contra el fentanilo”: Trump

Donald Trump vuelve a arremetr contra México US President Donald Trump signs Secure America Act (EFE)

Nuevo amago de Trump — “Odio tener que decirle esto a México, pero ahora nos centramos en la entrada por tierra (contra el fentanilo) porque el mar era más difícil. Entraba mucho por mar”, advirtió este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la firma de una ley para financiar a los servicios de migración celebrada en la Casa Blanca.

El mandatario republicano refirió que los sujetos que traficaban drogas a través del océano no lo volverán a hacer y se ha demostrado con el cambio de cifras recientes.

“Antes no se les controlaba en absoluto. Cuando capturaban a alguien, lo traían, lo fichaban, lo dejaban ir y se marchaba, y a la noche siguiente ya estaba de vuelta en su barco. Así que estamos haciendo un gran trabajo", apuntó.

Trump presumió que las acciones implementadas por su gobierno en los últimos meses han permitido disminuir hasta en un 97% el flujo de drogas que llegaban a territorio estadounidense por mar.

En este contexto, el magnate neoyorquino subrayó que el siguiente objetivo será reforzar las operaciones contra las organizaciones criminales que utilizan la frontera con México para introducir fentanilo y otras sustancias ilícitas. “Odio decirle esto a México, pero ahora estamos concentrados en las drogas que entran por tierra”, declaró.

En la misma línea, apuntó que en los últimos 12 meses el flujo de fentanilo a través de la frontera sur se ha reducido cerca de un 60%, aunque no presentó evidencia adicional para respaldar las cifras difundidas durante el evento.

Las declaraciones de Trump se registran en el marco de la de la llamada Ley de Seguridad de América, iniciativa destinada a ampliar el financiamiento de las agencias encargadas del control migratorio y la seguridad fronteriza y en medio de tensiones con el gobierno de Claudia Sheinbaum para permitir a las tropas estadounidenses realizar operaciones terrestres contra los cárteles mexicanos.

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