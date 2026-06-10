Todo está bajo control: Sheinbaum ante protestas en la inauguración del Mundial de Fútbol

Sheinbaum asegura que todo está bajo control para la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 EFE/ Sáshenka Gutiérrez (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que todo se encuentra bajo control ante las protestas y movilizaciones que han sido anunciadas durante la inauguración del Mundial de Fútbol 2026. Entre las marchas que se espera que se desarrollen el 11 de junio, se encuentra la de las y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al igual que familiares de personas desaparecidas.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue cuestionada acerca de los posibles problemas que puedan llegar a enfrentar las y los aficionados cuando se acerquen al Estadio Azteca para poder disfrutar del partido de México contra Sudáfrica. Ante esto Sheinbaum enfatizó que no van a tener ninguna complicación, “todos los que tienen boleto van a llegar”.

Además afirmó que “va a ser una muy buena inauguración”, y en la misma linea emitió una recomendación para las personas que van a asistir al estadio; considerar salir a tiempo.

Sheinbaum, asimismo, añadió que en caso de que no se pueda usar el Zócalo de la Ciudad de México, como se tiene planeado, para transmitir la inauguración como parte del Fan Fest, existen 18 sedes en la entidad federativa en las que va a ser posible ver el partido de manera gratuita con el fin de que no tener una televisión de paga no limite la cantidad de personas que apoye a la Selección mexicana.

Los Fan Fest se tratan de espacios oficiales que fueron previamente aprobados por parte de la FIFA para que los aficionados disfruten, en pantallas de gran tamaño, de todas las fechas del Mundial

En cuanto a su propia asistencia al evento, la mandataria comentó que mañana va a decidir si disfruta del evento desde una transmisión en el Palacio de Gobierno, o si en su caso, sale a alguna de las sedes que existen.