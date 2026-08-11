Jalisco y Federación acuerdan ruta para proyectos de agua

El Gobierno de Jalisco y la Federación acordaron mecanismos de trabajo conjunto para impulsar los grandes proyectos de infraestructura hidráulica que requiere el estado, con especial atención en el abasto y la calidad del agua para el Área Metropolitana de Guadalajara.

El gobernador Pablo Lemus Navarro agradeció a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, por la reunión de trabajo y destacó que la coordinación permitirá avanzar en obras prioritarias para atender las necesidades hídricas de la entidad.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus

“Acordamos los mecanismos conjuntos, entre la Federación y el estado, para llevar a cabo los grandes proyectos de Jalisco”, señaló Lemus, al precisar que uno de los principales objetivos es garantizar el suministro de agua para la población metropolitana.

En este contexto, los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco también han participado en la atención de los compromisos financieros relacionados con el SIAPA, mediante pagos destinados a saldar adeudos, como parte de las acciones para fortalecer al organismo y avanzar en una solución integral al problema del agua en la metrópoli.