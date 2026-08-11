¿Dónde está el Paso de Cortés en México? Características del puerto montañoso Conoce dónde se ubica y cómo llegar al Paso de Cortés, así como otros datos de este puerto montañoso (MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM)

Tras la polémica que se ha suscitado alrededor de este puerto montañoso, aquí te compartimos algunos datos sobre el Paso de Cortés: desde dónde se ubica y cómo llegar, hasta por qué la presidenta Claudia Sheinbaum propuso cambiarle el nombre.

Más allá de la controversia de su nombre, el Paso de Cortés es un lugar visitado por miles de personas al año, quienes disfrutan de las espectaculares vistas que ofrece este puerto montañoso.

¿Dónde está ubicado el Paso de Cortés y cómo llegar?

El Paso de Cortés, un puerto montañoso, se encuentra ubicado entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Más precisamente, está localizado en el municipio de Amecameca, en el Estado de México; también sirve como entrada principal al Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

Desde la Ciudad de México puedes llegar por la carretera federal Chalco-Cuautla, pasando por Amecameca y desviándote a la comunidad de San Pedro Nexapa, hasta llegar al Paso de Cortés.

Características principales del puerto montañoso entre los volcanes

El Paso de Cortés se encuentra a 3,700 metros sobre el nivel del mar y destaca principalmente por su clima frío de alta montaña, además de sus espectaculares vistas panorámicas, debido a que se sitúa entre los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

Este puerto montañoso suele ser visitado por alpinistas y senderistas, ya que funciona como punto de inicio para algunas rutas hacia el volcán Iztaccíhuatl.

¿Por qué se llama Paso de Cortés? El origen histórico del lugar

Se le conoce como Paso de Cortés debido a que fue a través de este puerto montañoso que Hernán Cortés, junto con su ejército, en 1519, cruzó de Cholula, Puebla, hacia el Valle de México.

De acuerdo con el investigador Ismael Arturo Montero García, de Arqueología Mexicana, la decisión de atravesar el Paso de Cortés fue tomada con el objetivo de sorprender a los mexicas y evitar ser emboscados, además de obtener prestigio al ascender al Popocatépetl.

Recientemente, el Paso de Cortés tomó relevancia en la opinión pública debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum propuso cambiarle el nombre a “Paso de los Pueblos Indígenas”.