Bloqueos en el arranque del Mundial 2026 en la Ciudad de México

Manifestantes electricistas en Reforma

Mientras millones de aficionados celebraban el inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026, diversas manifestaciones y bloqueos en carreteras y avenidas principales complicaron la movilidad de miles de personas durante la jornada inaugural del torneo. Las protestas se desarrollaron tanto en accesos carreteros como en importantes vialidades de la capital del país, generando largas filas de vehículos y retrasos para trabajadores, viajeros y aficionados.

Uno de los puntos más afectados fue la carretera México-Cuernavaca, donde grupos de manifestantes realizaron bloqueos parciales durante varias horas. La movilización coincidió con el arranque del Mundial, evento que colocó a México nuevamente en los ojos del mundo al albergar el partido inaugural de la justa deportiva. Los cierres provocaron congestionamientos kilométricos y obligaron a cientos de automovilistas a buscar rutas alternas.

Además de las afectaciones en carretera, integrantes de organizaciones sociales y sindicales también realizaron protestas en distintos puntos de la Ciudad de México. Entre las movilizaciones destacó la presencia de trabajadores electricistas, quienes bloquearon el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, una de las intersecciones más importantes de la capital. Los manifestantes exigieron tarifas eléctricas más justas y plantearon demandas relacionadas con el sistema de pensiones y la Ley del ISSSTE.

El cierre de esta zona provocó afectaciones importantes en el tránsito vehicular y en el servicio del transporte público. Decenas de automovilistas quedaron atrapados en el congestionamiento, mientras que peatones tuvieron que modificar sus recorridos para poder llegar a sus destinos. Las autoridades implementaron cortes a la circulación y recomendaron utilizar vías alternas para evitar mayores retrasos.

Las protestas se sumaron a otras movilizaciones anunciadas previamente por diferentes sectores sociales. De acuerdo con diversos reportes, colectivos de maestros, transportistas, campesinos, pensionados y familiares de personas desaparecidas aprovecharon la atención internacional generada por el Mundial para visibilizar sus demandas y exigir respuestas por parte de las autoridades.

Manifestantes en la carretera México - Cuernavaca

En días previos al arranque de la competencia, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) habían advertido sobre posibles manifestaciones durante la inauguración. Aunque el gobierno federal mantuvo el diálogo con los distintos grupos, varias de las movilizaciones se llevaron a cabo de manera simultánea con los eventos relacionados con la Copa del Mundo.

Ante este panorama, las autoridades capitalinas desplegaron un amplio operativo de seguridad y movilidad en las inmediaciones del estadio sede del partido inaugural y en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Elementos de seguridad, personal de tránsito y cuerpos de emergencia participaron en las acciones para mantener el orden y facilitar el traslado de aficionados nacionales y extranjeros.

Pese a las complicaciones viales, miles de seguidores del futbol lograron llegar a los eventos programados para la inauguración. En zonas como el Centro Histórico, la Zona Rosa y los alrededores del estadio se observó un ambiente festivo con aficionados portando camisetas de sus selecciones, banderas y artículos alusivos al Mundial.

Sin embargo, para muchos ciudadanos el día estuvo marcado más por el caos vial que por la fiesta deportiva. Usuarios en redes sociales reportaron retrasos de varias horas en sus trayectos y expresaron su molestia por los bloqueos que coincidieron con uno de los eventos más importantes del año para el país.

El arranque del Mundial 2026 dejó así una imagen contrastante: por un lado, la celebración de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y, por otro, las manifestaciones de diversos sectores que buscaron aprovechar la atención internacional para hacer visibles sus demandas. Mientras el balón comenzó a rodar en las canchas, en calles y carreteras continuaron las exigencias sociales que también marcaron la jornada inaugural del torneo.