Senasica refuerza inspecciones ante la llegada de más de 5 millones de turistas por el Mundial 2026

Inspecciones del Senasica

Con el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de México fortaleció las medidas de vigilancia sanitaria en los principales puntos de entrada al país. A través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reforzó las inspecciones para atender el arribo estimado de más de cinco millones de visitantes entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El objetivo es evitar que turistas ingresen productos de origen animal o vegetal que puedan introducir plagas o enfermedades capaces de poner en riesgo la producción agropecuaria nacional y el sustento de miles de productores mexicanos.

Como parte de este operativo especial, el Senasica mantiene en funcionamiento el Sistema Nacional de Inspección, integrado por personal especializado que trabaja de manera permanente en 97 puertos, aeropuertos y cruces fronterizos del país. Más de mil profesionales en medicina veterinaria, agronomía y biología realizan revisiones las 24 horas del día, los 365 días del año.

Refuerzan vigilancia con casi 100 binomios caninos

Una de las principales herramientas para las inspecciones son los binomios caninos, conformados por un manejador y un perro entrenado para detectar productos agroalimentarios restringidos.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, en las últimas semanas se reforzó su presencia y actualmente operan 99 canes y 77 manejadores distribuidos en 20 estados del país. Estos animales están capacitados para identificar aromas de frutas, verduras, carnes y otros productos que podrían transportar enfermedades como la Peste Porcina Africana (PPA), la mosca del Mediterráneo o el gorgojo Khapra.

De los 99 ejemplares, 71 pertenecen al Senasica, ocho trabajan en coordinación con la Organización de Porcicultores Mexicanos, cinco con la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco y otros 15 fueron incorporados temporalmente mediante un acuerdo con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).

¿Qué productos no pueden ingresar a México?

Las autoridades exhortaron a los visitantes nacionales y extranjeros a consultar previamente la lista de artículos permitidos y restringidos para evitar retrasos o decomisos durante su ingreso al país.

Entre los productos cuya introducción está prohibida o sujeta a regulación se encuentran:

Granos y semillas.

Flores y plantas.

Carne fresca de cualquier especie.

Productos derivados de cerdo provenientes de países con presencia de Peste Porcina Africana.

Quesos frescos.

Sándwiches y bocadillos preparados.

Productos farmacéuticos, químicos y biológicos destinados al uso o consumo animal.

La información está disponible en un micrositio habilitado por Senasica en español, inglés y francés, con el propósito de facilitar el ingreso de los visitantes internacionales durante el torneo.

Millones de inspecciones cada año

Las cifras de 2025 muestran la magnitud del trabajo de vigilancia sanitaria que realiza el organismo. Durante ese año se inspeccionaron:

253 mil 407 vuelos internacionales.

13 mil 349 embarcaciones marítimas , entre buques, cruceros y yates.

, entre buques, cruceros y yates. 562 mil vehículos en cruces fronterizos.

en cruces fronterizos. 331 mil 903 peatones.

Además, se revisaron cerca de 29 millones de equipajes en aeropuertos y más de 6.4 millones en puertos marítimos, donde fueron retenidas más de 215 toneladas de productos agroalimentarios cuyo ingreso estaba prohibido.

AICM, AIFA y destinos turísticos concentran el operativo

Los aeropuertos y puertos con mayor flujo de viajeros cuentan con una vigilancia reforzada. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dispone de 23 unidades caninas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de tres.

En tanto, en los estados sede del Mundial y en destinos turísticos estratégicos también se incrementó la presencia de estos equipos. Jalisco cuenta con seis binomios y Nuevo León con tres, mientras que en los aeropuertos y puertos de Cancún, Cozumel y Tulum operan 11 unidades. En Tijuana y Ensenada, principales puertas de entrada desde Asia y Estados Unidos, trabajan otros tres binomios.

La Secretaría de Agricultura destacó que estas acciones buscan garantizar que el Mundial 2026 se desarrolle sin poner en riesgo la sanidad agroalimentaria del país, considerada un elemento clave para la seguridad alimentaria y la economía de millones de familias mexicanas.