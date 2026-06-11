Violencia del narco en México cobra 21 vidas de estadounidenses, más que los 13 de guerra con Irán

El Gobierno de EU acusa aumento de violencia en territorio mexicano (Archivo)

Guerra contra el narco — Información de U.S. Citizen Deaths Overseas y del Departamento de Guerra de Estados Unidos, revela que en lo que va del 2026 un total de 21 estadounidenses han muerto en México, la mayoría en hechos vinculados a la violencia del crimen organizado.

El reporte del U.S. Citizen Deaths Overseas, programa del Departamento de Estado de EU que gestiona, asiste y reporta las muertes de ciudadanos estadounidenses ocurridas fuera de su país, refiere que esta cifra supera los 13 fallecidos reportados por EU en el mismo periodo en su guerra contra Irán.

El reportes presentado refiere que las muertes de estadounidenses en territorio mexicano se asocian principalmente con agresiones con armas de fuego y que los ubican en Tijuana, Baja California, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Colima, Cabo San Lucas, Ensenada, Mexicali, Celaya, Tlaquepaque, Guadalajara, Monterrey, Piedras Negras, Zacatecas, Culiacán, Saltillo, Mezcales, Cadereyta, Ciudad Obregón, Guasave, Mazatlán, Chihuahua, Manzanillo, Acapulco, Nogales, Puente Grande, Apodaca y Durango.

De acuerdo con el Departamento de Defensa de EU el caso más reciente del deceso de un ciudadano estadounidense se registró el pasado 31 de mayo, cuando esta persona originaria de California queda en medio de un enfrentamiento armado en el municipio de Los Cabos, en Baja California Sur.

Frente a esta situación, el gobierno de Donald Trump ha reiterado su preocupación por la seguridad de sus ciudadanos en México y emitió advertencias específicas por el Mundial de la FIFA 2026, especialmente para quienes viajen a las sedes donde se realizarán juegos de esa justa en Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, por lo que recomienda evitar desplazamientos nocturnos o en solitario, usar únicamente taxis autorizados o aplicaciones de transporte confiables, abstenerse de conducir entre estados fronterizos del lado mexicano.

El comunicado del Departamento de Guerra alerta que la delincuencia en México puede ser violenta y abarca desde delitos menores hasta ataques de los cárteles.

De acuerdo con los datos del U.S. Citizen Deaths Overseas, la violencia de los cárteles en México ha pegado más a los estadounidenses que la guerra en Irán, en la que, de acuerdo con la información del Pentágono, han muerto 13 soldados desde que estalló el conflicto el 28 de febrero pasado.

La Crónica de Hoy 2026