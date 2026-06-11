Circula entre maestros la convocatoria: habrá marcha del CNTE

La movilización magisterial en el día de la inauguración del mundial no se suspendió. Al filo de las 6 am, después de la asamblea, en los chats de coordinación de la protesta recibieron el llamado a marchar de metro Tasqueña al Azteca.

cnte

​

Finalmente, rodará el balón, pero sin solución al problema CNTE que. en CDMX, se ve reforzado por Ayotzinapa. Múltiples organizaciones civiles, incluyendo a las madres buscadoras en Ciudad de México y en Guadalajara, ​mantienen intacta su convocatoria original a visibilizar, durante el mundial, la desaparición de miles de jóvenes a manos del narco.

Ayer, luego de que Gobernación les ofreciera una mesa permanente que se mantendría hasta el próximo periodo legislativo, levantándose hasta que la reforma del.ISSSTE de 2007 y los restos de la reforma educativa se deroguen en el Congreso de la Unión.

Ofrecer más era legalmente imposible e incluso se llevó la oferta oficial a un punto donde no queda claro si el impacto presupuestal, luego de la eventual ​derogación de la reforma ISSSTE referida a ​pensiones, ​afectará proyectos y programas de gobierno en el 2027.

La CNTE se mostró más receptiva a esta propuesta, pero los líderes tuvieron que vérselas con el ánimo caldeado de las bases que han.pasado semanas en el plantón callejero del centro.

Por la noche, madres buscadoras mantenían sus marchas en torno al estadio.