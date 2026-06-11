IMPI y CONCANACO activan canal de denuncias para proteger a negocios de extorsiones durante el Mundial 2026

Establecimientos durante el mundial GUADALAJARA, JALISCO.11MAYO2026.- A un mes del evento deportivo mas importante a nivel internacional, el Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 que se celebrara en las tres ciudades mas importantes Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey con 13 partidos en el territorio nacional, en esta ciudad ya se respira el ambiente mundialista, con murales alusivos, negocios de comida en el mercado San Juan de Dios ya adornados esperando a los visitantes de las diversas naciones que estarán la entidad, llaveros de las mascotas y adornos en diversos puntos representativos de la ciudad así como en algunos hoteles. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM (Fernando Carranza García)

Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México) anunciaron la creación de un canal de comunicación directa para atender denuncias relacionadas con extorsiones, simulaciones de inspecciones y la actuación de falsos verificadores contra establecimientos comerciales.

La medida busca brindar mayor certeza y protección a restaurantes, hoteles, bares, comercios, servicios turísticos y negocios familiares que esperan beneficiarse de la importante derrama económica que generará el torneo internacional.

El acuerdo se concretó tras una conversación entre Vidal Llerenas Morales, director general del IMPI, y Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR México, quienes coincidieron en la necesidad de establecer un mecanismo ágil para prevenir abusos y garantizar que las actividades comerciales se desarrollen dentro de la legalidad.

Como parte de esta estrategia, el IMPI aclaró que no realiza clausuras de establecimientos ni efectúa inspecciones aleatorias. Las visitas oficiales únicamente se llevan a cabo conforme al marco jurídico vigente y derivadas de procedimientos específicos relacionados con posibles infracciones en materia de propiedad industrial. Además, recordó que ningún servidor público está autorizado para solicitar pagos en efectivo, transferencias, acuerdos informales o cualquier tipo de beneficio económico.

Las autoridades recomendaron a los propietarios y encargados de negocios verificar siempre la identidad del personal que se presente como inspector. Los funcionarios del IMPI deben portar camisa y chaleco institucional con los logotipos de la Secretaría de Economía y del propio Instituto, así como un gafete oficial con fotografía y la documentación que acredite el motivo de la diligencia.

En caso de detectar irregularidades, los establecimientos podrán presentar sus reportes a través de las cámaras empresariales afiliadas a CONCANACO SERVYTUR y de la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares, que canalizarán las denuncias directamente con el equipo del IMPI para verificar la autenticidad de las actuaciones y dar seguimiento a cada caso.

La Confederación destacó que el Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para fortalecer la economía local, especialmente para los pequeños y medianos negocios que integran la cadena turística y comercial del país. Sin embargo, advirtió que esta oportunidad no debe verse afectada por intentos de fraude o personas que utilicen de manera indebida el nombre de las autoridades para intimidar o exigir pagos.

Asimismo, el IMPI y CONCANACO recordaron que la transmisión pública de partidos y el uso de marcas relacionadas con el Mundial deben realizarse conforme a la normatividad aplicable y mediante las licencias correspondientes. Al mismo tiempo, hicieron un llamado a los titulares de derechos y proveedores autorizados para promover esquemas comerciales accesibles que permitan a más micro, pequeñas y medianas empresas participar de la actividad económica que generará el evento.

Ambas instituciones reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada para prevenir extorsiones, proteger la propiedad intelectual y ofrecer certidumbre a los negocios familiares que serán parte de la actividad comercial y turística durante la justa mundialista.