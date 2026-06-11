Tarjeta Rosa 2026 Guanajuato: pasos para activarla y cobrar el apoyo sin problemas ¿Ya recibiste tu Tarjeta Rosa Guanajuato? Conoce cómo activarla para que te depositen (@comienzogente)

Si ya recibiste tu Tarjeta Rosa Guanajuato 2026 y estás próxima a recibir el siguiente depósito, aquí te decimos cómo activarla.

La Tarjeta Rosa de Guanajuato es un apoyo otorgado por el gobierno de dicho estado, el cual tiene como objetivo ayudar a las mujeres de entre 25 y 45 años que tienen al menos una hija o hijo.

Y en los últimos días, el Gobierno de Guanajuato, a través de la Secretaría del Nuevo Comienzo, ha estado realizando la entrega de la Tarjeta Rosa a las nuevas beneficiarias, por lo que si acabas de recibir la tuya, aquí te decimos cómo activarla.

¿Cómo activar la Tarjeta Rosa Guanajuato 2026?

Para activar tu Tarjeta Rosa 2026, tendrás que hacerlo a través de la aplicación de Banamex siguiendo estos pasos:

Ingresar a la app de Banamex, verificar tu número celular.

Te llegará un código vía SMS , el cual deberán insertar en la app de Banamex y dar en “continuar”.

, el cual deberán insertar en la app de Banamex y dar en Después, la app te solicitará accesos , los cuales deberás otorgar.

, los cuales deberás otorgar. El siguiente paso es ingresar el código de empresa que se tiene con Banamex para indicar que es un trámite de la Tarjeta Rosa y confirmarlo.

que se tiene con Banamex para indicar que es un trámite de la Tarjeta Rosa y confirmarlo. Después deberás llenar tu información personal, ingresando tu correo, nombre completo y fecha de nacimiento.

ingresando tu correo, nombre completo y fecha de nacimiento. También, la aplicación te solicitará los últimos dos dígitos de tu CURP y los primeros nueve números de tu identificación.

y los primeros Deberás ingresar los datos de tu domicilio y confirmar toda tu información personal antes ingresada.

y confirmar toda tu información personal antes ingresada. El siguiente paso es tomarte una foto , en la cual la app de Banamex escaneará tus datos biométricos.

, en la cual la app de Banamex escaneará tus datos biométricos. Finalmente, tendrás que indicar que si recibiste una tarjeta física y deberás ingresar los 16 dígitos de tu Tarjeta Rosa

¿Cuándo depositan la Tarjeta Rosa 2026?

Los pagos de la Tarjeta Rosa de Guanajuato se realizan dos veces al año, durante los meses de junio y noviembre, por lo que el primer pago de este 2026 está próximo a realizarse.

Sin embargo, el Gobierno de Guanajuato no ha anunciado la fecha del próximo depósito, aunque, de realizarse en fechas similares a las del 2025, se espera que ocurra en las próximas semanas de junio.

¿De cuánto es el monto de la Tarjeta Rosa de Guanajuato 2026?

El apoyo de la Tarjeta Rosa de Guanajuato 2026 se realiza en dos depósitos a lo largo del año, durante los meses de junio y noviembre, y consiste en $3,000 pesos por cada entrega, por lo que en total, al año estarás recibiendo $6,000.