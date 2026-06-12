A 88 años de Pemex, STPRM reafirma compromiso con la soberanía energética de México

En el marco del 88 aniversario de Petróleos Mexicanos (Pemex), el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) hizo un llamado a reconocer el papel histórico de la industria petrolera y, especialmente, de lasmujeres y hombres del movimiento obrero petrolero que durante décadas han contribuido al desarrollo energético, económico y social del país.

Mediante un comunicado, firmado por el Comité Ejecutivo General encabezado por Ricardo Aldana Prieto, Secretario General, así como por los secretarios generales de las 36 secciones del sindicato, evoca que la creación de Pemex, el 7 de junio de 1938, representa una de las decisiones más trascendentes para la construcción del México moderno, al consolidar la industria petrolera mexicana: un episodio surgido de la lucha sindical que transformó la estructura económica del país en la etapa posrevolucionaria.

“A 88 años de la creación de Pemex, las y los trabajadores petroleros refrendamos nuestro compromiso con México. La historia de esta empresa estratégica se ha construido con elesfuerzo, la capacidad técnica y la vocación de servicio de nuestra gente, y estamos convencidos de que el fortalecimiento de Pemexpasa necesariamente por el fortalecimiento de su capital humano.”, expresó Ricardo Aldana Prieto.

Ricardo Aldana Prieto, Secretario General del STPRM

Más allá del registro histórico, el documento proyecta una visión estratégica de largo plazo centrada en el capital humano como factor determinante en la eficiencia operativa de una industria estratégica que ha sido motor de crecimiento, bienestar y desarrollo nacional.

“Hablar de Pemex con miras al futuro, es hablar también del talento, la capacidad técnica y el compromiso de miles de trabajadoras y trabajadores que, desde todos los rincones del país, han sostenido una de las industriasmás importantes para la nación”, dijo Aldana Prieto.

Ee contexto, el STPRM reafirmó su convicción de que la fortaleza institucional de Pemex descansa en el talento, la experiencia y la vocación de las trabajadoras y los trabajadores petroleros. La organización sindical subrayó que los retos energéticos actuales exigen unidad, profesionalización y trabajo coordinado entre todos los actores del sector, con el objetivo de consolidar una empresa productiva del Estado más fuerte, eficiente y preparada para responder a las necesidades energéticas de México.

Asimismo, el STPRM expresó su respaldo a los esfuerzos orientados a fortalecer la soberanía energética del país alineados con la agenda energética del gobierno federal, que bajo la administración de la presidenta Sheinbaum ha priorizado la reactivación productiva de Pemex como instrumento de desarrollo nacional y palanca de la transición energética.