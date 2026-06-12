Actualización del conflicto de la CNTE: maestros comienzan a levantar plantón del Centro Histórico

CNTE comienza a levantar plantón Maestros y maestras que instalaron un plantón en Centro Histórico comienzan a liberar algunas calles este viernes 12 de junio.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retomará sus movilizaciones este viernes 12 de junio de 2026 en la Ciudad de México, realizando un bloqueo a la altura de El Caballito, Paseo de la Reforma; de acuerdo con la convocatoria de la organización difundida en redes sociales, denuncian que Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), canceló la mesa tripartita.

A su vez, reportes de medios han comunicado que maestros y maestras de la CNTE comienzan a levantar el plantón instalado en Centro Histórico, liberando algunas calles al 90% para permitir el libre paso de peatones.

Manifestación CNTE: ¿dónde y a qué hora bloquearán los maestros este viernes 12 de junio?

Manifestantes de la CNTE convocaron a una concentración de protesta en Paseo de la Reforma, a la altura de El Caballito, tras denunciar a la Secretaría de Educación Pública de cancelar el espacio de diálogo en el que se negociarían las demandas solicitadas.

La concentración inició alrededor de las 10:00 horas, extendiéndose hasta la tarde de este viernes, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó a la población capitalina de posibles afectaciones viales en la zona de protesta, así como sitios aledaños a ella.

De acuerdo con lo expuesto por el contingente, la movilización mantiene como exigencia principal la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, además de incrementos salariales y la mejora de escuelas rurales, así como su seguridad.

La CNTE comienza a levantar plantón: ¿cuáles son las calles liberadas hasta el momento?

Por otra parte, según lo reportado por medios como Milenio y el reportero Jonathan Padilla, integrantes de la CNTE que instalaron un plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México, comienzan a liberar algunas calles que mantuvieron bloqueadas desde el primer día de junio como parte de su manifestación contra el gobierno federal.

Los campamentos levantados este viernes 12 de junio liberaron la circulación casi completa en calles como Tacuba, Donceles y República de Brasil, las cuales lucen parcialmente despejadas esta tarde, a diferencia de otras secciones que mantienen la instalación completa de protesta.

En cuanto a 20 de Noviembre, se ha dado a conocer que maestras y maestros de la CNTE también iniciaron labores de levantamiento del plantón, pues han comenzado a enrrollar lonas, plásticos, bolsas para dormir y material de espuma que utilizaron para recostarse durante el periodo de manifestación.

Hasta el momento se desconoce el día y hora en el que los y las manifestantes se retiren por completo del corazón de la ciudad, no obstante, miembros de la CNTE han comunicado a transeúntes que esperan la llegada de los autobuses para poder retirarse del campamento, por lo que se prevé que las calles del Centro Histórico se liberen en un 60% la tarde-noche de este viernes.