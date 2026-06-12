CNTE mantiene la presión en CDMX; bloqueos en Juárez y Bucareli marcan la jornada de este viernes (Galo Cañas Rodríguez)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvió a protagonizar este viernes una jornada de movilizaciones en la Ciudad de México, al mantener bloqueos y concentraciones en puntos del centro de la capital, entre ellos el cruce de avenida Juárez y Bucareli, como parte de la huelga nacional y el plantón que sostiene desde inicios de junio.

La protesta se desarrolló en medio de un escenario político complejo, marcado por el inicio del Mundial de Futbol 2026 y por el endurecimiento del discurso del gobierno federal frente al movimiento magisterial.

Los contingentes de maestros y maestras reiteraron sus principales demandas, la cuales son la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de cuentas individuales administradas por las Afores, la desaparición del mecanismo de promoción docente conocido como USICAMM, mejores condiciones laborales y salariales, así como la reversión de aspectos de la reforma educativa que consideran lesivos para el magisterio.

A lo largo del día, las movilizaciones provocaron afectaciones viales en diversas zonas de la capital. Autoridades de tránsito reportaron cierres y reducción de la circulación en las inmediaciones de Bucareli, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, mientras que los manifestantes mantuvieron actividades de protesta y difusión de sus demandas entre la ciudadanía.

CNTE mantiene la presión en CDMX; bloqueos en Juárez y Bucareli marcan la jornada de este viernes (Galo Cañas Rodríguez)

La jornada ocurrió un día después de la masiva movilización realizada rumbo al Estadio Azteca y en el contexto del arranque de la Copa Mundial de Futbol. Pese a la amplia participación magisterial, la atención mediática nacional e internacional se concentró principalmente en los festejos deportivos, situación que ha reducido la visibilidad pública de las protestas.

No obstante, la CNTE aseguró que continuará con su estrategia de movilización y que no abandonará el plantón instalado en el Zócalo capitalino hasta obtener respuestas concretas a sus exigencias.

En el ámbito político, el conflicto entró en una nueva etapa. La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunciaron recientemente una estrategia de consulta directa con docentes de todo el país para discutir cambios en el sistema de promoción y carrera magisterial, una medida que el gobierno plantea como alternativa a las negociaciones exclusivas con la dirigencia de la CNTE.

La organización magisterial, sin embargo, insiste en mantener las mesas de diálogo y sostiene que las respuestas oficiales siguen siendo insuficientes frente a sus demandas centrales, particularmente en materia de pensiones.

El tema de las jubilaciones continúa siendo el principal punto de confrontación. La CNTE exige el retorno a un esquema de pensiones solidarias financiadas por el Estado, similar al que existía antes de la reforma del ISSSTE de 2007. El gobierno federal ha reconocido la necesidad de mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores, pero ha señalado que regresar al modelo anterior tendría un costo fiscal difícil de sostener para las finanzas públicas.

Al cierre de la jornada de este viernes, no se reportaban acuerdos definitivos entre las partes. Los maestros mantenían su presencia en el plantón del Centro Histórico y ratificaban la continuidad de las movilizaciones para los próximos días.

Además, mas autoridades federales reiteraron su disposición al diálogo, aunque dejaron claro que algunas de las demandas planteadas por la Coordinadora enfrentan limitaciones presupuestales y legales.

También es importante mencionar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló la mesa de negociación que sostendría con la Sección 9 de la CNTE, encabezada por Pedro Hernández.