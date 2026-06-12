SEP cancela mesa con la CNTE y recrudece la presión del magisterio en CDMX

Manifestaciones CNTE

La Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló la mesa de negociación que sostendría con la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), encabezada por Pedro Hernández.

La propia Sección 9 informó que la reunión prevista para este viernes fue suspendida por la dependencia, sin que hasta el momento se hayan explicado las razones de la decisión.

Tras la cancelación, la dirigencia sindical llamó a sus agremiados y simpatizantes a concentrarse en Paseo de la Reforma para definir las acciones a seguir, mientras parte de sus contingentes se movilizaba hacia otras dependencias educativas en la capital.

Cabe señalar que la suspensión fue notificada cuando los representantes ya se encaminaban a la sede donde se realizaría el encuentro.

La mesa suspendida formaba parte del intento de destrabar el paro nacional que la CNTE mantiene desde el 1 de junio y que ha incluido plantones, cierres viales y protestas en distintos puntos de la Ciudad de México.

Las principales demandas del movimiento son la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso a un sistema solidario de pensiones sin Afores, la eliminación de las cuentas individuales, la desaparición de la USICAMM y mejoras salariales y laborales.

La versión de la CNTE es que las propuestas del gobierno federal no atienden su exigencia central sobre pensiones. Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9, afirmó que la reunión había sido confirmada y luego modificada en hora y sede antes de recibir la cancelación. También señaló que Mario Delgado, titular de la SEP, se comunicaría después para intentar reprogramarla.

En días recientes, Mario Delgado pidió a la CNTE valorar las propuestas oficiales y regresar a las aulas para concluir el ciclo escolar.

Cabe recordar que las protestas del magisterio se desarrollan en medio de la antesala del Mundial de Futbol 2026, con un clima de mayor vigilancia en la capital. La CNTE, sin embargo, ha mantenido su exigencia de ser escuchada y de obtener respuestas concretas a un reclamo que arrastra desde hace años.