En abril, la actividad industrial alcanzó su mejor nivel desde octubre del 2024

Índice Mensual de Actividad Industrial

La presidenta Claudia Sheinbaum, dio a conocer, durante su conferencia de prensa matutina, que en el mes de abril la actividad industrial del país alcanzo su mejor nivel desde octubre de hace dos años; el crecimiento que se dio fue del 2.1 por ciento. De acuerdo con las cifras presentadas, en abril, el Índice Mensual de Actividad Industrial, llegó a los 102.4 puntos.

La mandataria, además explicó que una parte muy importante que tuvo que ver con el incremento de la actividad industrial, es la industria de la construcción, la cual creció más del 6 por ciento. “Muy buen número la verdad”.

Sheinbaum también presentó otra noticia positiva que tuvo lugar en abril 2026 y es que las exportaciones de México rompieron un récord histórico. Se trató de un total de setecientos nueve mil millones de dólares.

Para concluir, la tercera buena noticia la presento la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, quien compartió que en el mes ya mencionado, se rompieron tres récords en el tema de turismo. En primer lugar, llegaron 8.3 visitantes internacionales; 8 por ciento más que en abril del año pasado. En segundo lugar, en relación a la llegada de turistas internacionales, se registraron un total de 3.81 millones, es decir 1.8 por ciento más que en abril 2025. “Cruceristas, es también un récord histórico: 1.25 millones; 31.5 por ciento más ”, comentó Zamora. Asimismo prosiguió su presentación al decir que en el terreno mexicano los cruceristas generaron 109.8 millones de dólares, con lo que se junto 36.4 por ciento más que hace un año.

En el acumulado de los primeros cuatro meses del 2026, por su parte, llegaron 34.5 millones de visitantes (9 por ciento más que en 2025); el número de turistas fue de 16.5 millones ( 5.5 por ciento más que en 2025); el total de cruceristas fue de 4.88 millones personas ( 13 por ciento más que en 2025) y sus gastos durante el acumulado alcanzó los 426.9 millones de dólares (16 por ciento más que en 2025). En tanto, la derrama económica entre los dos años no se movió al ser de 13,255 millones de dólares