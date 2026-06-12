Por quinto día consecutivo, normalistas de Ayotzinapa bloquean la México-Cuernavaca

Normalistas de Ayotzinapa bloquean la México-Cuernavaca

Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa realizaron bloqueos sobre la autopista México-Cuernavaca, una de las principales vías de acceso a la capital del país, generando afectaciones a miles de automovilistas y provocando el reforzamiento de las medidas de seguridad en la zona.

Desde tempranas horas de este viernes, los normalistas se concentraron en las inmediaciones de la caseta de Tlalpan para exigir avances en las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como para demandar respuestas de las autoridades federales a diversas peticiones que mantienen desde hace varios meses.

La protesta se suma a una serie de movilizaciones que se han desarrollado durante la semana y que han ocasionado cierres intermitentes en ambos sentidos de la autopista. Conductores que pretendían ingresar o salir de la Ciudad de México tuvieron que enfrentar largas filas y retrasos considerables en sus traslados.

Mientras los manifestantes mantenían su presencia sobre la vialidad, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional y personal de otras corporaciones permanecieron desplegados en distintos puntos de la carretera para monitorear la situación y evitar incidentes mayores.

El reforzamiento de la seguridad ocurre además en un contexto de alerta por el reciente aseguramiento de decenas de artefactos explosivos de fabricación casera que fueron localizados durante revisiones en unidades de transporte que circulaban por esta misma vía. Aunque las autoridades no han relacionado directamente este hallazgo con las protestas de los normalistas, el descubrimiento llevó a incrementar los filtros de inspección en los accesos carreteros a la capital.

Durante la jornada, los estudiantes permitieron por momentos el paso de algunos vehículos, aunque el tránsito continuó avanzando lentamente. Muchos automovilistas expresaron su molestia debido a las afectaciones generadas por los bloqueos consecutivos.

“Llevamos más de una hora detenidos y todavía no sabemos cuándo van a abrir completamente. Entendemos que tienen sus demandas, pero también miles de personas necesitamos llegar a nuestros trabajos”, comentó un conductor que viajaba desde Morelos hacia la Ciudad de México.

A pesar de las complicaciones viales, la manifestación se desarrolló sin enfrentamientos. Los estudiantes realizaron mítines y colocaron pancartas en las que reiteraron sus exigencias de justicia para los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía utilizar rutas alternas y mantenerse atenta a los reportes de tránsito para evitar contratiempos. Asimismo, señalaron que los operativos de vigilancia continuarán de manera permanente mientras persistan las movilizaciones en la zona.

El bloqueo ocurre además en un momento de gran actividad para la Ciudad de México debido a la realización de eventos relacionados con el Mundial de Futbol 2026, lo que ha llevado a reforzar la vigilancia en puntos estratégicos de ingreso a la capital.

Hasta el cierre de esta edición, los normalistas continuaban concentrados en las inmediaciones de la caseta de Tlalpan y no se había informado sobre una posible conclusión de las protestas. Las autoridades mantenían presencia en el lugar para garantizar la seguridad de los manifestantes y de los usuarios de la autopista.