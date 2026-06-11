Pensión Bienestar 2026: ¿Cuándo inicia la próxima etapa de registro? Conoce cuándo podrás registrarte a la Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para Adultos Mayores 2026, así como los requisitos (Pexels)

Está próxima a iniciar una nueva etapa de registro para la Pensión Bienestar 2026, por lo que aquí te decimos cuándo podrás inscribirte y cuáles son los requisitos para realizarlo.

Se conoce como Pensión Bienestar al conjunto de pensiones que otorga el Gobierno de México y que cubren a los adultos mayores, así como a las mujeres de 60 a 64 años de edad.

El pago de estas pensiones se realiza de manera bimestral; para quienes pertenecen a la Pensión Mujeres Bienestar se les depositan $3,100 pesos y, en la Pensión Adultos Mayores, el pago es de $6,400 pesos.

Pensión Bienestar 2026: ¿Cuándo abre el próximo periodo de registro?

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Bienestar, el próximo período de registro para la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Adultos Mayores comenzará el 22 de junio y finalizará el 28 de junio.

Recuerda, el registro a la Pensión Bienestar se realiza de manera calendarizada, según la inicial de tu primer apellido. El calendario se dará a conocer próximamente por las autoridades, por lo que deberás estar al pendiente de los medios oficiales de la Secretaría de Bienestar y Programas para el Bienestar.

¿Cuáles son los requisitos y documentos necesarios para registrarse en la Pensión Bienestar 2026?

El requisito principal para ser uno de los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es tener 65 años cumplidos, mientras que para la Pensión Mujeres Bienestar la edad requerida es de entre 60 y 64 años.

Además de lo anterior, en ambas pensiones deberás cumplir con los siguientes requisitos y presentar los estos documentos:

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Teléfono de contacto.

Ubica tu módulo: ¿Dónde registrarse en la Pensión Bienestar 2026?

La entrega de los anteriores documentos deberá realizarse en los días indicados próximamente por la Secretaría de Bienestar en algunos de los Módulos Bienestar más cercanos a tu domicilio.

Para ubicarlo, lo único que tienes que hacer es seguir estos pasos:

Ingresar a la página de la Secretaría de Bienestar “Ubica tu Módulo Bienestar”

Seleccionar tu entidad y municipio de procedencia

y de procedencia Dar clic en la opción de “No soy un robot” y en “Buscar”

Recuerda que los Módulos Bienestar están disponibles en un horario de lunes a sábado de 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.