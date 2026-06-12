Registro de líneas telefónicas: ¿Puedo perder mi app del banco por no hacer el trámite?

¿Tu app bancaria dejará de funcionar? ABM advierte riesgos para la banca móvil por el registro obligatorio de celulares.

A un par de semanas de que termine el plazo para el registro obligatorio de líneas de teléfono en México, la principal preocupación ya no exclusiva a la suspensión del servicio. La Asociación de Bancos de México (ABM) advirtió que quienes no realicen el trámite antes del 30 de junio también podrían enfrentar problemas para utilizar las apps de banco en sus teléfonos celulares.

Esta estrategia, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, busca combatir delitos como la extorsión telefónica y el fraude mediante mensajes. Sin embargo, sus efectos pueden extenderse a diversos servicios digitales que dependen del número telefónico de los usuarios para validar su identidad.

¿Qué pasará con la app de tu banco?

El teléfono celular se ha convertido en pieza clave de los sistemas de seguridad de la banca digital. La mayoría de las instituciones financieras utilizan las líneas para enviar códigos de verificación, confirmar operaciones y autenticar el acceso a las cuentas.

Por ello, si es suspendida por no haber sido registrada, los usuarios podrían enfrentar dificultades como:

Recibir códigos de verificación por SMS.

Autorizar transferencias electrónicas.

Recuperar contraseñas olvidadas.

Confirmar movimientos sospechosos detectados por el banco.

Activar o reactivar la aplicación en un nuevo dispositivo.

Aunque la aplicación bancaria permanecerá instalada en el teléfono, varias de sus funciones de seguridad podrían dejar de operar correctamente al perderse el acceso al número celular asociado a la cuenta.

¿Se puede perder por completo la banca móvil?

Mantener registrada la línea telefónica es indispensable para conservar el acceso normal a servicios como consultas de saldo, pagos, transferencias y notificaciones de seguridad.

En caso de que la línea sea suspendida, el usuario podría encontrar restricciones para ingresar o validar operaciones dentro de la aplicación, especialmente si el banco utiliza los mensajes SMS como parte de sus mecanismos de autenticación.

Evita la suspensión de tu línea

Las autoridades establecieron el 30 de junio como fecha límite para realizar el trámite. El proceso puede completarse de forma presencial en centros de atención de las compañías telefónicas o en línea a través de los portales habilitados por cada operador.

A partir del 1 de julio de 2026, las líneas no registradas serán suspendidas y únicamente podrán realizar llamadas de emergencia hasta que se complete el trámite correspondiente. Por ello, la recomendación es realizar el registro cuanto antes para evitar afectaciones tanto en los servicios de telefonía como en aplicaciones esenciales, incluida la banca móvil.