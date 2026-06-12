Sheinbaum reitera que a los tres países les conviene mantener el tratado del T-MEC

Claudia Sheinbaum FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum, enfatizó en que tanto a México, como Estados Unidos y a Canadá les conviene mantener el tratado del T-MEC. Esto después de el Donald Trump haya declarado que está dispuesto a no renovarlo ya que asegura que no necesita nada de ninguno de los dos países.

Ante esto, Sheinbaum explicó que a nivel nacional, mantener el T-MEC simboliza el aumento de las inversiones y del empleo. Mientras que en el caso de Estado Unidos, el acuerdo es importante para que puedan tener acceso a productos que cuenten con precios accesibles. Disminuyendo así los costos para los habitantes estadounidenses, además de que también aumenta el empleo para dicho país “porque es una integración económica”.

Sheinbaum recordó que en ocasiones anteriores ya se ha explicado la manera en una parte de los productos se fabrica en México y otra allá, lo que simboliza el aumento del empleo para los dos territorios. “Somos complementarios, al igual que en el caso de Canadá”, añadió.

La mandataria enfatizó en que el buen funcionamiento de dicha colaboración es a lo que su Gobierno le va a continuar apostando y que, en su opinión el pueblo de Estados Unidos, México y Canadá desea lo mismo con el fin de que puedan acceder a los beneficios que derivan del tratado. “Para que sigamos mejorando las condiciones, aumentando el empleo y disminuyendo el precio de los productos”.

El poder competir de mejor manera con otras regiones del mismo, es de igual manera otro de los objetivos de no romper el convenio del T-MEC. Esto debido a que es mejor competir, si México está solo.