FGR acusa a Ángel Aguirre de ocultar y destruir pruebas clave del caso Ayotzinapa: Ernestina Godoy

Detención de Ángel Aguirre Ayotzinapa

La investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa dio un nuevo giro este miércoles. La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, al señalar que existen pruebas que apuntan a su presunta participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con el caso.

Durante un mensaje dirigido a medios de comunicación, la fiscal general, Ernestina Godoy, aseguró que la captura forma parte del nuevo modelo de investigación implementado por la institución, el cual consistió en un análisis profundo y detallado de las actuaciones existentes para abrir nuevas líneas de investigación.

Nuevas evidencias

La fiscal explicó que la revisión permitió acreditar, con evidencia y bajo apego al debido proceso, la posible participación del exmandatario estatal en acciones para impedir que se conociera el paradero de los estudiantes desaparecidos.

De acuerdo con la investigación, uno de los elementos centrales es el material captado por las cámaras de videovigilancia ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue detenido por policías municipales y estatales.

La Fiscalía recordó que durante los primeros años de la investigación se sostuvo oficialmente que esas videograbaciones no existían debido a presuntas fallas técnicas en el sistema de vigilancia.

Sin embargo, las diligencias posteriores, señaló la dependencia, permitieron establecer que esa versión era falsa y que las grabaciones sí existieron.

Testigos señalaron el presunto ocultamiento

Como parte de las nuevas líneas de investigación, la FGR informó que en enero de 2026 una persona colaboradora declaró que las grabaciones sí fueron obtenidas y entregadas a quien posteriormente las sustrajo para hacerlas llegar directamente a Ángel Aguirre. El mismo testimonio indicó que durante años guardó silencio debido a amenazas.

Posteriormente, en mayo de este año, un segundo testigo protegido reforzó esa versión al declarar que el entonces gobernador habría ordenado, durante una reunión con mandos de primer nivel, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia.

Acusan operación para desaparecer evidencia

La Fiscalía sostuvo que cuenta con diversos elementos de prueba que apuntan a que la instrucción para ocultar ese material habría sido emitida directamente por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.

Según explicó Ernestina Godoy, estos datos permiten sostener que el ocultamiento de las videograbaciones no fue una omisión o un error técnico, sino una acción deliberada organizada desde la estructura del Poder Ejecutivo estatal.

Orden de aprehensión y captura

Con base en esos elementos, el Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra Ángel Aguirre por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.

La Fiscalía informó que el mandamiento judicial fue cumplimentado este miércoles en el Estado de México y enviado al penal de alta seguridad de El Altiplano.

Durante su mensaje, Ernestina Godoy reiteró que la institución continuará con las investigaciones para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes, conocer su paradero y llevar ante la justicia a todas las personas que hayan participado en estos hechos.

También expresó solidaridad con las madres, padres y familiares de los normalistas, al asegurar que la búsqueda de la verdad seguirá siendo una prioridad para la Fiscalía.