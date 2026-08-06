¿Qué se sabe de los casos de ciclosporosis en México? Secretaría de Salud niega que exista un brote

Ciclosporosis Se detectaron casos en Quinta Roo. (cuartoscuro y Pexels)

La ciclosporosis, enfermedad que provoca diarrea explosiva, ya tiene casos confirmados en México. La Secretaría de Salud reportó casos del parásito en Quintana Roo a la par que aseguró no es motivo de alarma.

¿Cuántos casos de ciclosporosis hay en México?

La ciclosporosis se convirtió en brote en los Estados Unidos en el mes de junio y desde entonces los casos continúan incrementando. Casi todos los estados del país norteamericano han reportado casos. Se registraron las primeras muertes, a pesar de la baja tasa de mortalidad de la enfermedad.

Aunque inicialmente señalaban una productora mexicana como origen del brote, las agencias de salud estadounidenses continúan sin conocer el origen del parásito, aunque aseguran tener todo bajo control.

Por su parte, la Secretaría de Salud de México confirmó 33 casos de ciclosporosis en 13 estados luego de que Reino Unido informara sobre viajeros ingleses que contrajeron a enfermedad durante su estadía en la Riviera Maya. A raíz de esto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección General de Epidemiología conducen una verificación sanitaria de alimentos de 16 hoteles de Quintana Roo.

El secretario de Salud David Kershenobich resaltó que “es importante manterner la calma” y recordar que el parásito que ocasiona la enfermedad está presente en todo el mundo y cada año se presentan casos. Señaló que la cifra de casos detectados en el país desde mayo constituye tan sólo el 0.00002% de la población, lo que significa que no existe un brote activo. También que no hay pruebas conclusas de que se haya originado en territorio mexicano.

Mensaje del secretario de Salud, David Kershenobich:



Es importante mencionar que los casos de ciclosporiasis que existen actualmente en México representan el 0.00002% de la población, lo que significa que no tenemos un brote activo. pic.twitter.com/UN0wC6qmcH — SALUD México (@SSalud_mx) August 6, 2026

Todos los infectados que detectaron hasta el momento se encuentran en tratamiento. Es importante seguir las recomendaciones de salud para no correr el riesgo de contraer el parásito.